Artikeln i korthet Bisfenol a har förbjudits i kvittopapper på grund av hälsorisker som hjärt – och kärlsjukdomar och hormonstörningar. Det har i vissa fall ersatts av bisfenol s, som nu finns i kvitton från exempelvis kedjor som Hemköp och Pressbyrån, men detta ämne är också farligt enligt forskning.

Bisfenol s är kemiskt lik bisfenol a och medför potentiellt lika stora hälsorisker, men saknar reglerade gränsvärden. Det kan skada foster, påverka fertilitet och immunförsvaret och finns på EU:s lista över farliga ämnen.

Anställda som hanterar kvitton kan absorbera bisfenol s genom huden. Det är viktigt att minimera exponeringen till exempel genom att inte krama ihop kvitton helt med händerna. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

För fem år sedan förbjöds ämnet bisfenol a i termopapper, som ofta används i kassakvitton.

Ämnet tas upp genom huden och kan bland annat orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, missfall och störa hormonerna i kroppen.

Numera är det ersatt med andra ämnen i kvittorullarna, till exempel bisfenol s.

Enligt en ny studie finns bisfenol s i kvittorullar på bland annat Hemköp, Pressbyrån, Kappahl och Normal.

Lika farligt som förbjudet ämne

Bisfenol s är väldigt likt det nu förbjudna ämnet, men det finns ännu inga gränsvärden eller regler för hur höga halter som får finnas i exempelvis kvitton.

Däremot finns det med på EU:s lista över särskilt farliga ämnen och forskning visar att det kan vara minst lika farligt som det förbjudna bisfenol a.

Man vet att det riskerar att bland annat skada foster, immunförsvaret och förmågan att få barn.

Det här är allvarligt, tycker Handels arbetsmiljöombudsman Sofia Larm.

– Man ersätter ett farligt ämne med något annat som också är farligt. Men arbetsgivarna är skyldiga att hålla koll och ta reda på vilka risker man utsätter de anställda för. Just kassakvitton är inte något nytt fenomen – då behöver man titta på de nya ämnena och vad de innebär för risker, säger hon.

Giftet tas upp i kroppen via huden

Som anställd är det svårt att veta hur man ska hantera riskerna. Den som jobbar i kassan rör ofta vid väldigt många kvitton varje dag och då kan ämnet tas upp i kroppen via huden i handflatan.

Enligt studien räcker det med att hantera mellan 21 och 47 kvitton per dag för att nå upp till nivåer som forskningen antar är skadliga.

På Kemikalieinspektionen, som har koll på risker med kemikalier, menar man att den som jobbar i kassan själv kan styra hur mycket hen utsätter sig för gifter i kassakvitton.

Till exempel genom att inte skrynkla ihop kvittona med hela handen.

– Det är storleken på handytan som hanterar kvittot som avgör hur stor exponeringen blir. Jag skulle nog inte vara orolig men däremot tänka på att minimera exponeringen, säger Bert-Ove Lund som är strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Låga kunskaper om kemiska risker

Enligt Sofia Larm på Handels är kännedomen om kemiska risker dålig hos många företag.

Många skyddsombud i butiker har inte heller full koll på vilka risker som finns med kemiska ämnen.

Men den som känner sig orolig eller osäker ska alltid vända sig till sin arbetsgivare.

– Fråga hur man ska göra, eller om chefen har koll på att det kan finnas gifter i kvittona. Annars kan man inte veta hur man själv ska hantera kvittona. Många har ju nu elektroniska kvitton, det kan så klart vara en lösning, för då behöver man inte alls hantera kvitton, säger Sofia Larm.

Pressbyrån: ”Kikar på nytt kvittopapper”

Ett av företagen som har kvitton där det förekommer bisfenol s är Hemköp.

Där svarar kommunikationschefen Jenny Pedersén att de 60 butiker som ägs av Hemköp centralt enbart använder bisfenolfria kvitton.

De övriga 140 Hemköpsbutikerna drivs av egna handlare, som kan köpa kvittorullar från andra leverantörer.

Där har Hemköp centralt inte kontroll över innehållet i kvittona.

Även på Pressbyrån upptäcktes kvitton med bisfenol s.

– Vi arbetar för närvarande på att kika på ett nytt kvittopapper helt utan fenoler med ambitionen att lansera det i samtliga butiker under nästa år, skriver Harris Lukeman på Reitan Convenience, som äger Pressbyrån, i ett mejl.

Butikskedjan Normals Sverigechef Jan Nyberg skriver i ett mejl till Handelsnytt att man följer de lagar och regler som finns och att bisfenol s inte är förbjudet i kassakvitton.

– Om användning av bisfenol s blir förbjudet kommer vi naturligtvis att rätta oss efter detta och hitta en alternativ lösning.



Det här är bisfenol s Bisfenol s är en kemikalie som bland annat används i termopapper för kvitton. Den liknar bisfenol a, som förbjöds av EU år 2020. Forskning visar att både bisfenol a och bisfenol s bland annat kan störa kroppens hormoner, göra det svårare att få barn, öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och skada foster. Det finns inga gränsvärden för bisfenol s i dagsläget. Men forskare anser att ämnet kan vara minst lika skadligt som bisfenol a. Bisfenol s finns med på EU:s lista över särskilt skadliga ämnen. Läs mer