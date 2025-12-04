Facket fick inte utesluta SD-man – nu krävs Sverige på svar

Två år efter att Transports klagomål skickats in har de juridiska kvarnarna nu börjat mala.

I oktober beslutade Europadomstolen att svenska regeringen ska svara på frågor om domstolarnas ogiltigförklaring av Transports uteslutning. Frågorna gäller om det har skett intrång föreningsfriheten och, om så är fallet, vilket lagstöd som funnits för det.

– Vi hävdar att det kränker Transports medlemmars föreningsfrihet att de inte själva får bestämma vem som ska vara medlem i deras förening, säger Annett Olofsson, förbundsjurist på fackens juridikbyrå LO-TCO Rättsskydd som företräder Transport i Europadomstolen.

”Behöver ett avgörande”

Att Europadomstolen nu ställer frågor till svenska regeringen betyder dock inte att domstolen tagit ställning till om ärendet ska tas upp för prövning eller inte, förklarar Annett Olofsson. Förhoppningen är att det beskedet ska komma någon gång nästa år.

Det var 2019 som Transport, med hänvisning till sina stadgar, beslutade att utesluta en medlem som hade ett politiskt uppdrag för Sverigedemokraterna.

Den uteslutna medlemmen tog saken till domstol. Både tings- och hovrätt kom fram till att uteslutningen var ogiltig och att Transport gjort fel.

2023 meddelade Högsta domstolen att de inte tänkte pröva fallet. Därmed stod hovrättens dom fast. Då vände sig Transport till Europadomstolen.

– Domen från hovrätten säger att en fackförening inte kan utesluta en medlem som arbetar politiskt för värderingar som går helt på tvärs emot förbundets stadgar. Det är en situation vi inte kan ha. Därför behöver vi ett avgörande från Europadomstolen, säger Annett Olofsson.

Demokratisk fråga

Men även om ett första steg mot ett avgörande nu har tagits menar Annett Olofsson att det kan ta flera år innan en eventuell slutgiltig dom kommer.

Om Europadomstolen skulle gå på Transports linje innebär det inte att hovrättens dom raderas ut, poängterar Annett Olofsson.

– Men kommer det upp ett liknande mål i framtiden så har vi en dom från Europadomstolen som säger att man inte får ha det så här, och att domstolarna måste ändra sin rättspraxis utifrån den domen. Det är oerhört viktigt för alla fackföreningar, inte bara för Transport, och faktiskt också för demokratin.