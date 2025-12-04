Elektropartner vann Elettan/Seko cup 2025

2025 års upplaga lockade fem morgonpigga och spelsugna lag på Bosön:

Delta group, Duokraft, Elektropartner, Team Elettan och Seko/Tåg.

Match om tredje pris avgjordes mellan Delta group och Seko/Tåg. En välspelad och bra match där Delta grupp stod som segrare med 4-1.

Grattis till Delta group!

Finalen stod mellan Duokraft och Elektropartner. En väldigt oviss och helt jämn match mellan två mycket spelskickliga lag.

Till slut stod Elektropartner som segrare med 5-4 i en målrik final som hade det mesta.

Stort grattis till Elektropartner!

Ari och Uffe matchens lirare

Fair play vinnaren hittade vi i lag Team Elettan: Clas Thim målvakt.

Matchens lirare: blev Ari (Elektropartner) och Uffe (Duo Kraft).

Dagen till ära fick vi fint besök av representanter från både Sekos och Elettans kansli, kul!

En toppendag på Bosön, där vi vill tacka alla deltagande lag, funktionärer, domare & ledare, TACK!

Det är risk att detta var det sista året som cupen hölls. Men vi hoppas såklart att så inte är fallet.