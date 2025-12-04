Ackord, ackord!
Ackordsutbildningar har hållits i Varberg och Ängelholm.
Mats Andreasson rapporterar.
Cirkelledare Kevin höll en ackordsutbildning för avdelning 5 i Varberg med tolv deltagare.
Det var bra aktivitet med olika frågor om hur man ska ta betalt för olika moment med mera.
Tidigare i år genomförde Carl och Morgan en ackordsutbildning för avdelning 8 i Ängelholm. Det har varit bra ackordsaktivitet i Ängelholm, men det har gått ner de senaste åren.
Med dessa utbildningar ser vi fram emot fler ackordssedlar och mer ackord på arbetsplatserna i både Varberg och Ängelholm!