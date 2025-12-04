 Gå till innehållet
Ackord, ackord!

Ackordsutbildningar har hållits i Varberg och Ängelholm.
Mats Andreasson rapporterar.

Insändare
Sexton personer står på en gräsmatta framför ett träd, med hus och himmel i bakgrunden.

Ackordsutbildning för avdelning 8 i Ängelholm. Foto: Mats Andreasson

Cirkelledare Kevin höll en ackordsutbildning för avdelning 5 i Varberg med tolv deltagare.

Det var bra aktivitet med olika frågor om hur man ska ta betalt för olika moment med mera.

Personer sitter runt bord i ett klassrum, arbetar med papper och använder bärbara datorer, en projektor visar information framme.

Ackordsutbildning i Varberg för avdelning 5. Foto: Privatbild

Tidigare i år genomförde Carl och Morgan en ackordsutbildning för avdelning 8 i Ängelholm. Det har varit bra ackordsaktivitet i Ängelholm, men det har gått ner de senaste åren.

Med dessa utbildningar ser vi fram emot fler ackordssedlar och mer ackord på arbetsplatserna i både Varberg och Ängelholm!