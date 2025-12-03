I Göteborg har väktare på LSS-bostäder hamnat i blåsvädret.

När personal har saknats på ett gruppboende har väktare på företaget Cubsec borstat tänder och duschat personer, enligt Ivo, som redan 2020 krävde att kommunen slutar använda väktare för att kompensera för personalbrist.

Trots det vittnar både personal och en anmälan till Ivo om liknande händelser under 2024. Vi ringde till Cubsecs vd, Patrick Svensson.

Hur vanligt är det att ni anlitas på LSS-verksamheter i Göteborg?

– Det är svårt att svara på, men det sista året är det ganska konstant. De ringer och ber oss att vara med. Då gör vi en riskbedömning och ger instruktioner, till exempel ska våra väktare hjälpa de anställda att undkomma fara, inte vara en del av arbetet med brukarna.

Varför är det viktigt att vara tydlig med den skillnaden?

– För det första har vi inte utbildning för att hantera brukarna. Det är inte vårt uppdrag, men samtidigt ska man vara medveten om att uniformerad personal oftast lugnar ner situationen.

På vilket sätt?

– När man ser uniformerad personal så blir man lite lugnare.

Ivo skriver i flera av sina beslut att väktare inom LSS kan leda till ett mer högaffektivt bemötande. Vad tycker du om Ivo:s sätt att se på väktare?

– Det är inte vår bild. Vi är där för att lugna och hjälpa personalen om något sker.

Vilka är Ivo? Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) är en myndighet som ska hålla koll på att verksamheter inom vård och omsorg följer lagar och regler.

De granskar pågående verksamheter och prövar tillstånd för att driva exempelvis LSS-boenden.

Alla boenden för barn och unga ska granskas varje år av Ivo. I andra fall tar myndigheten egna initiativ till granskningar, utifrån bland annat tips och riskanalyser.

Ivo kan kräva att den som driver ett boende ska rätta till brister. Ett vite kan kopplas till kraven, det betyder att böter kan dömas ut om de inte uppfylls. Vid svåra brister har Ivo möjlighet att stoppa verksamheter från att fortsätta. Läs mer

Vad får väktare göra om det uppstår en hotfull situation?

– De ska sätta personalen i säkerhet, till exempel ta personalen därifrån.

Det får väktare göra Väktare har inga extra rättigheter att ingripa eller använda våld, men kan precis som andra människor gripa en person som begår ett brott, alltså något som kan leda till fängelsestraff. De har också rätt att försvara sig eller en annan person, men det beror på omständigheterna. De har också rätt att använda särskild utrustning, till exempel handfängsel och batong. Vid större händelser ska de kalla på polis, enligt väktarbolaget Securitas hemsida. Läs mer

2020 blev ni polisanmälda av Ivo för att ha handfängslat en person på ett LSS-boende i Göteborg, vid minst 27 tillfällen. Hur hamnade ni där?

– Det är långt tillbaka och jag känner inte till det. Men jag har pratat med min organisation och vi är väldigt tydliga vad vårt uppdrag är idag.

Hösten 2024 hjälpte en väktare en minderårig på ett barnboende att duscha, enligt en anmälan till Ivo. Vad tänker du om det?

– Jag är förvånad, det är inte det vi ska göra.

Personal på barnboendet beskriver att de hamnat i konflikter med väktare som lagt sig i deras arbete. Hur vanligt är det?

– Det vet jag faktiskt inte, men det är klart att det kan ske när vi jobbar med människor. Det är säkert så att man har haft olika uppfattningar också.

Hur arbetar ni för att det ska bli så bra som möjligt när er personal ska ut på dessa boenden?

– Vi gör alltid en riskbedömning vid ett nytt uppdrag. Sedan informerar vi vår personal hur de ska jobba.

Vilket ansvar har kunden, Göteborgs stad, för att se till att det är tydligt vad personal och väktare ska göra?

– Det är ett ansvar som vi har tillsammans.