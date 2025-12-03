SD-anknutna fack med uttalade syften att ”vara partipolitiskt obundna” dyker upp då och då. Det första kända exemplet var ”Löntagarna”, som bildades för runt tio år sedan och lade ner, alternativt tynade bort, bara ett par år senare med exakt ingenting gjort.

Det mest nyliga är ”Fackförbundet Samverkan”, startat i våras på Instant Systems i Borås – som av en händelse precis efter att en ombudsman från IF-Metall hade bokat möte för att inleda samtal om att teckna kollektivavtal där.

Det mötet avbokades plötsligt och kort därefter blev IF-Metalls ombudsman ghostad av bolaget, som varken var intresserade av ett nytt möte eller ett kollektivavtal.

Under tiden bildades Fackförbundet Samverkan, med några anställda från bolaget närvarande, tillsammans med flera sverigedemokratiska lokalpolitiker.

VD och ordförande SD-politiker – och personliga vänner

Borås kommunalråd för SD både ledde mötet och blev vald till fackordförande. Nu vankas det kollektivavtal mellan Samverkan och Instant Systems.

På ena sidan bordet sitter kommunalrådet för SD, tillika ordföranden för SD:s partidistrikt, tillika fackordföranden.

På andra sidan bordet sitter en partistyrelseledamot för SD, tillika vice ordföranden i samma nämnda partidistrikt, tillika det aktuella bolagets VD.

Personliga vänner är de också. Vilket gigantiskt sammanträffande!

Svar på en konspirationsteori

Att SD-politiker startar fack är ett svar på den stora, enligt partiet, pågående konspirationen på svensk arbetsmarknad där Socialdemokraterna styr alla fack och utser alla skyddsombud. Flertalet utspel, motioner och förslag har gjorts på ämnet.

I en riksdagsmotion från förra året rasade en SD-ledamot mot att ”flera fackförbund har direkt koppling till Sveriges största parti Socialdemokraterna – något som inte anstår en modern demokrati”.

Om partiet inte är SD då, får man förmoda.

Seriösa kollektivavtal blockeras ut

Hur det kommer att gå för det nya förbundet? Trots oerhört ambitiösa planer på att organisera alla yrkesgrupper överallt lär försöket vara över inom ett par år, när SD:arna har tröttnat och gått vidare.

Kvar finns dock ett i verkligheten påtagligt problem: Om det tecknas kollektivavtal mellan SD-facket och SD-VD:n har IF-Metall inte längre rätt att ta strid för att teckna sitt avtal där.

Den möjligheten försvann när medbestämmandelagen och strejkrätten inskränktes 2019 (under Socialdemokratisk ledning – till SD:s nöje och samtidiga förtret).

Idag är det fullt möjligt att blockera ut vedertagna och juridiskt hållbara kollektivavtal med fluffigare alternativ som till exempel tecknas med förbund som ”Samverkan”, vars mål är att ”vara mer medpart än motpart” och att vara ”en positiv aktör som samverkar med arbetsgivare”.



Mitt i allt det som tenderar att kännas aningen parodiskt dröjer sig vemodet kvar: Vi var många som varnade för att det var så här det skulle bli. Tyvärr fick vi rätt.