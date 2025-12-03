”Samhalls enkäter förskönar – och döljer de verkliga problemen”

0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

I enkäten som nyligen skickades ut till oss medarbetare ställs frågor som: “Vi litar på varandra”, “Vi bryr oss om varandra” eller “Vi samarbetar bra”. Det låter fint, men frågorna saknar precision.

När man som medarbetare svarar “ja” eller “nej” blir det omöjligt att avgöra om man menar relationen till kollegorna – som ofta fungerar bra – eller till Samhall som arbetsgivare, där problemen är betydligt större.

Vågar inte ställa frågor som visar verkligheten

Den här sammanblandningen gör att resultaten blir meningslösa som underlag för förbättring. I kontrast till detta har jag tagit fram frågor som faktiskt mäter den verklighet vi möter varje dag.

Till exempel:

Har du fått en arbetsrollsbeskrivning där det tydligt framgår vilka dina arbetsuppgifter är och vad som förväntas av dig?

Har du fått de utbildningar du blivit lovad eller ställt dig i kö för?

Vet du vad ett tillbud är, och finns det tydliga rutiner samt rapporteringsblock för detta?

Känner du att din lön motsvarar de arbetsuppgifter och det ansvar du har?

Har du diskuterat övergång till ett annat arbete med din chef?

Fungerar maskiner, städmaterial och utrustning på din arbetsplats så att du kan göra ditt jobb ordentligt?

Det här är frågor som inte går att tolka på flera sätt. De visar svart på vitt om Samhall lever upp till sitt uppdrag – eller inte.

De ger svar på arbetsmiljö, hälsa, utveckling, trygghet och bemötande. De pekar ut var problemen finns och var förbättringar behövs.

Sviker sina anställda – och uppdraget

Samhall är en arbetsgivare med ett dubbelt uppdrag: att både leverera kvalitet till kunder och skapa utveckling för människor med funktionsnedsättningar.

När man då använder enkäter som förskönar i stället för att blotta verkligheten, då sviker man inte bara sina anställda – man sviker också uppdraget.

Rätt ställda frågor kan bli ett verktyg för verklig förändring. Otydliga frågor skapar bara en bild som ser bra ut på papper, men som i praktiken döljer problem.

Om Samhall menar allvar med att vilja utveckla företagskulturen, då måste de våga ställa de frågor som gör ont – men som ger de riktiga svaren.