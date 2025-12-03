Projektet Konst i förskolan gör barnskötaren Myrna bättre på sitt jobb

– Det är så himla härligt att det är kultur av barn och för barn. Det är barnen som är konstnärer. Det är fantastiskt, säger Myrna Wahlström.

Hon sitter på golvet med ett gäng energiska femåringar på förskolan Fölet.

Framför Myrna och barnen sitter konstpedagogen Birgitta Adolfsson och lägger en rosa sari från Afghanistan som duk på golvet. Ovanpå ställer hon en rund platta och en kittel.

– Här kommer jag med barn, buller och kastruller, har ni hört något så tokigt? säger Birgitta.

– Akta, det är varmt här! varnar hon när barnhänderna sträcker sig mot kitteln.

Birgitta ställer frågor om mat till barnen och skickar runt burkar med kryddor som de får lukta på. Mmm, ahh, blä, utropar barnen.

Barngrupp lyssnar på Birgitta Adolfsson berätta om mat i världen och konst.

500 barns konstverk

Med hjälp av ett äpple demonstrerar Birgitta att vi inte bara äter med munnen, utan med näsan och öronen. Barnen tystnar för att höra knaket när Birgittas tänder skär genom äpplet.

– Vet ni vad vi äter med mer? Med ögonen!

Barnen börjar gapskratta. Med sinnena uppvärmda är de nu redo att börja skapa.

Alla får i uppgift att rita en tallrik på varsitt papper. Sen får de välja tygbitar och klippa ut den mat som de vill limma fast på sina tallrikar. Det blir laxgryta, spagetti med stark ost, saltgurka och sallad. Ingen gör godis – trots att det var barnens omedelbara svar på vilken mat de äter.

Det limmas olika tygbitar för att skapa olika maträtter på konstverken.

– Den här kommer hänga på konsthallen sen, tillsammans med 500 andra barns konstverk. Du kan åka dit med mamma och pappa och titta, förklarar Myrna för en pojke när hon hjälper honom att stryka rejält med lim över tygduken han valt att sätta sin tallrik på.

Femåringen kan nog inte greppa här och nu hur stort det är.

– Det brukar falla på plats för dem sen när vi kommer till konsthallen, det är svårt för ett barn att förstå vidden av att det är 500 förskolebarn. Det är jätteroligt när de känner igen sina egna konstverk i mängden, säger Myrna.

Vernissage Konst i förskolan. Mila tittar på deras konstverk.

Jobbar med internationella konstnärer

I minst åtta år har hon varit aktiv i projektet – men det är första gången på just den här förskolan. Hon har bytt arbetsplats några gånger men håller sig inom stadsdelen Farsta i Stockholm, annars skulle hon gå miste om bland annat Konst i förskolan som är årets höjdpunkt i hennes jobb.

Barn, buller och kastruller är namnet på årets tema för Konst i förskolan. Det är ett samarbete mellan förskolorna och Konsthall C i Hökarängen. Varje år knyts en internationell konstnär till projektet. I år heter hon Hangama Amiri, född i Afghanistan och i dag boende i New York.

Konst i förskolan Ett årligt samarbete mellan alla förskolor i stadsdelen Farsta och Konsthall C i Hökarängen, Stockholm.

Alla femåringar i stadsdelen får ställa ut sina verk på konsthallen.

Utställningen är en av de största i Sverige av och för barn.

Utställningen visas till den 12 december.

Allt startar i början av hösten med en workshop i konsthallen för Myrna och alla andra förskolepedagoger som är med i projektet. Hangama berättar om sitt konstnärskap och hur hon började skapa i tyg.

På håll påminner hennes verk om målningar men tittar man nära ser man att allt är gjort av tyg: tepåsar, bakverk, shishkebab och ris.

– Mat väcker ofta minnen så jag har skapat konstverk av smaker och dofter jag saknar från Afghanistan, berättar Hangama.

Vernissage Konst i förskolan. Birgitta Adolfsson välkomnar till Vernissage för barnen.

Broderar för att varva ned

Efter hennes föreläsning får pedagogerna skapa – för att prova idén innan det är dags för barnen.

Myrna sätter genast i gång att göra en ”butte”, en flundra från hennes barndoms Gotland. Citronskivor av gult tyg ovanpå.

Myrna är särskilt glad över årets tema med tyg och mat eftersom det är något hon håller på med hemma. För att varva ner efter en dag på förskolan broderar hon just nu en duk som hennes bror ska få i present, med skaldjur och annan mat som han tycker om.

– Konst ligger så nära mitt hjärta. Att få vara här en hel dag för kompetensutveckling är så lyxigt!

Vernissage Konst i förskolan. Lily och Ask hugger in i ”maten” som de fått.

På vilket sätt utvecklas du?

– Det stärker min roll som pedagog för jag brinner för barnkultur och kultur i allmänhet. Det känns jättestort att få vara en del av det här från planering till färdig utställning. Jag blir bättre på mitt jobb för vi skapar varje dag och jag berättar för barnen att allt de skapar är konst. Jag vill att vi ska ha mycket skapande verksamhet i förskolan och implementera det i allt vi gör.

Kan ge perspektiv ˝”från golvet”

Som enda barnskötare sitter Myrna dessutom med i en grupp på stadsdelskontoret, med kultursamordnare och biträdande chefer från förskolorna. Hon uppskattar att hon får tillföra sitt perspektiv ”från golvet” när de planerar vilken kultur som förskolorna ska ägna sig åt och hur.

På förskolan gör Myrna ofta kollage med barnen utifrån momentmetoden. Den innebär att det barnen skapar inte behöver bli färdigt utan nästa dag kanske de hittar vackra löv eller något annat till konstverket. Fokus ligger på ett moment i taget.

– Man kan jobba i flera veckor med samma sak men på olika sätt. Många barn säger att de inte kan rita och då kan de klippa ut och klistra ihop olika saker. Förut har vi använt framför allt papper men nu efter workshopen har jag lagt till tyg också.



Myrnas tips för skapande i förskolan • Hitta moment för skapande i alla projekt ni jobbar med i förskolan. Prova olika tekniker. • Det barnen skapar behöver inte bli färdigt på en gång utan de kan fortsätta med ett konstverk när de kommit på nya idéer. • Låt barnen skapa fritt också. Det ska finnas material tillgängligt i deras miljö. Paljetter, tyg och tidningar behöver inte bara finnas när vi skapar i grupp. Den fria konsten är viktig, då inte alla behöver skapa samma sak.