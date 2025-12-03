Transportstyrelsen har sammanställt hur färgerna fördelas bland de 6,3 miljoner personbilar som finns i Sverige.

Totalt är 24 olika färgval tillgängliga i vägtrafikregistret och uppgifterna grundar sig på vad biltillverkarna anger i samband med registreringen.



Det kan konstateras att den svenska personbilsparken blir allt mer anonym färgmässigt.

I dag är två tredjedelar av bilarna vita, svarta eller har någon form av grå nyans.

Annan färg kostar extra

– Det är inte helt ovanligt att bilfabrikörerna erbjuder tämligen neutrala färger i grundutförandet. Vill man ha en annan färg kostar det extra, och det kan naturligtvis vara en bidragande orsak till utvecklingen, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Generellt minskar antalet ”färgglada” personbilar men det finns några undantag. Antalet gröna bilar ökar tydligt, även bilar med färgen orange fortsätter att öka.

Minst populär är lila bilar. Endast en av sexhundra bilar har lila som registrerad färg.

Lista över antal personbilar per kulör i Sverige {{count}} träffar Sök i tabell Färg Antal 2022 Antal 2025 Förändring VIT 1132146 1194816 +5,5% SVART 1004958 1057723 +5,3% GRÅ 785836 863366 +9,9% RÖD 628477 591848 -5,8% SILVER 545216 531460 -2,5% BLÅ 432203 428025 -1,0% LJUSGRÅ 309984 271157 -12,5% MÖRKGRÅ 257068 249846 -2,8% MÖRKBLÅ 245236 228251 -6,9% LJUSBRUN 149268 136437 -8,6% GRÖN 108945 122635 +12,6% MÖRKRÖD 116876 103353 -11,6% LJUSBLÅ 108573 101817 -6,2% BRUN 96724 93129 -3,7% FLERFÄRGAD 77749 79475 +2,2% MÖRKGRÖN 74972 65306 -12,9% LJUSGRÖN 57177 50441 -11,8% GUL 49703 47801 -3,8% OKÄND 51140 36331 -29,0% ORANGE 23830 25262 +6,0% LJUSRÖD 24933 22163 -11,1% LJUSGUL 22664 20363 -10,2% MÖRKBRUN 20692 19035 -8,0% LILA 10688 10471 -2,0% TOTALT 6335058 6350511 +0,2% Källa: Transportstyrelsen Visa hela tabellen

Två av tre nya bilar laddbara

Två av tre nya personbilar i november var laddbara, varav 40 procent var elbilar och 25 procent laddhybrider, enligt Mobility Sweden.

Hittills i år utgör andelen elbilar 36 procent av de nya bilarna och laddhybriderna står för 27 procent.

Under november passerade Sverige 9 000 publika laddstationer samt 11 000 publika snabbladdningspunkter med minst 50kW effekt.

I Sverige finns nu totalt 64 731 laddpunkter fördelat på 9 071 laddstationer.