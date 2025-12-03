Lista: Här är den minst populära färgen på bilen 2025
Nya siffror från Transportstyrelsen visar stabil topplista och ny sista plats bland bilkulörerna på våra vägar.
Transportstyrelsen har sammanställt hur färgerna fördelas bland de 6,3 miljoner personbilar som finns i Sverige.
Totalt är 24 olika färgval tillgängliga i vägtrafikregistret och uppgifterna grundar sig på vad biltillverkarna anger i samband med registreringen.
Det kan konstateras att den svenska personbilsparken blir allt mer anonym färgmässigt.
I dag är två tredjedelar av bilarna vita, svarta eller har någon form av grå nyans.
Annan färg kostar extra
– Det är inte helt ovanligt att bilfabrikörerna erbjuder tämligen neutrala färger i grundutförandet. Vill man ha en annan färg kostar det extra, och det kan naturligtvis vara en bidragande orsak till utvecklingen, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Generellt minskar antalet ”färgglada” personbilar men det finns några undantag. Antalet gröna bilar ökar tydligt, även bilar med färgen orange fortsätter att öka.
Minst populär är lila bilar. Endast en av sexhundra bilar har lila som registrerad färg.
Lista över antal personbilar per kulör i Sverige
|Färg
|Antal 2022
|Antal 2025
|Förändring
|VIT
|1132146
|1194816
|+5,5%
|SVART
|1004958
|1057723
|+5,3%
|GRÅ
|785836
|863366
|+9,9%
|RÖD
|628477
|591848
|-5,8%
|SILVER
|545216
|531460
|-2,5%
|BLÅ
|432203
|428025
|-1,0%
|LJUSGRÅ
|309984
|271157
|-12,5%
|MÖRKGRÅ
|257068
|249846
|-2,8%
|MÖRKBLÅ
|245236
|228251
|-6,9%
|LJUSBRUN
|149268
|136437
|-8,6%
|GRÖN
|108945
|122635
|+12,6%
|MÖRKRÖD
|116876
|103353
|-11,6%
|LJUSBLÅ
|108573
|101817
|-6,2%
|BRUN
|96724
|93129
|-3,7%
|FLERFÄRGAD
|77749
|79475
|+2,2%
|MÖRKGRÖN
|74972
|65306
|-12,9%
|LJUSGRÖN
|57177
|50441
|-11,8%
|GUL
|49703
|47801
|-3,8%
|OKÄND
|51140
|36331
|-29,0%
|ORANGE
|23830
|25262
|+6,0%
|LJUSRÖD
|24933
|22163
|-11,1%
|LJUSGUL
|22664
|20363
|-10,2%
|MÖRKBRUN
|20692
|19035
|-8,0%
|LILA
|10688
|10471
|-2,0%
|TOTALT
|6335058
|6350511
|+0,2%
Två av tre nya bilar laddbara
Två av tre nya personbilar i november var laddbara, varav 40 procent var elbilar och 25 procent laddhybrider, enligt Mobility Sweden.
Hittills i år utgör andelen elbilar 36 procent av de nya bilarna och laddhybriderna står för 27 procent.
Under november passerade Sverige 9 000 publika laddstationer samt 11 000 publika snabbladdningspunkter med minst 50kW effekt.
I Sverige finns nu totalt 64 731 laddpunkter fördelat på 9 071 laddstationer.