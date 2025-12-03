Arbetsförmedlingen om fiaskot med etableringsjobb: ”Upplevs som svårt”

Artikeln i korthet Endast 84 personer har fått ett så kallat etableringsjobb, trots förhoppningar om tusentals nya anställningar. Detta har lett till kritik från finansministern och krav på ett krismöte med fack och arbetsgivare.

En av utmaningarna med etableringsjobben är komplexiteten i stödformen, vilket gör det svårt för arbetsförmedlare att förklara och använda stödet effektivt.

För att förbättra situationen planerar Arbetsförmedlingen flera åtgärder, bland annat att genomföra pilotprojekt för att fler arbetsgivare ska vilja anställa personer med etableringsjobb.

”Uselt”‚ utbrast finansminister Elisabeth Svantesson (M) i förra veckan efter tidningen Kollegas nyhet om att bara 84 personer fått ett etableringsjobb.

När insatsen infördes för två år sedan av fack, arbetsgivare och stat, var förhoppningen att tusentals nyanlända och långtidsarbetslösa skulle få jobb. Men efter de grusade förhoppningarna har både Elisabeth Svantesson och jobbminister Johan Britz (L) kallat fack och arbetsgivare till krismöte.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Även på Arbetsförmedlingen, som fattar beslut om insatsen, finns en självkritisk syn. Mer kan göras, menar Emil Johansson, enhetschef på myndigheten.

– Det här är så klart ingenting som vi kan vara nöjda med. Vi kan göra mer, vi behöver göra mer och har aktiviteter i gång kring det, säger han men betonar att etableringsjobb bara är ett av många ”verktyg” som finns för att fler arbetslösa ska få ett jobb.

Han poängterar att stödet införts under en tid med lågkonjunktur och mycket varsel. Det faktum att stödet är nytt gör det, enligt honom, också svårare för arbetsförmedlare att förstå och informera arbetslösa och arbetsgivare om stödet.

”Svårt stöd”

– Vi har konstaterat att det finns en upplevelse internt om att det är ett svårt stöd, man är osäker och nyttjar andra stöd i matchningsarbetet, så där behöver vi stärka vår förmåga hos arbetsförmedlare att kunna beskriva det och bli tillräckligt trygga, säger Emil Johansson.

Enligt honom är etableringsjobb en lite mer komplex jobbinsats, jämfört med till exempel nystartsjobb. Det krävs att arbetsgivaren har kollektivavtal, jämfört med nystartsjobb, där kravet bara är kollektivavtalsliknande villkor.

Det finns också möjlighet att gå en utbildning som en del av etableringsjobbet, vilket Emil Johansson tycker är en fördel.

Åtgärder på gång

Arbetsförmedlingen har inte haft några kampanjer för att marknadsföra etableringsjobb, något som skett med andra insatser tidigare. Det går inte heller för arbetsgivare att klicka i när de söker anställda på Platsbanken att man kan tänka sig att anställa med anställningsstöd via etableringsjobb. Det går med nystartjobb.

Men det ska bli möjligt även för etableringsjobb i vår. Och myndigheten ska även använda etableringsjobb mer i sitt ordinarie matchningsarbete när man har dialog med arbetsgivare som behöver rekrytera, betonar Emil Johansson.

– Vi ser över all information kring etableringsjobb så inte infon är onödigt krånglig.

De har också startat ett pilotprojekt i två län, där arbetsförmedlare ska informera mer om just den typen av jobbinsats när de möter arbetsgivare. Och myndigheten ska försöka skapa bättre sätt att kommunicera med fack och arbetsgivare om stödet.

– Vi jobbar på ett bättre informationsflöde. Att det ska vara lätt att hitta information och att frågor som dyker upp får gemensamma, snabba svar.