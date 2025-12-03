Artikeln i korthet Ambulanspersonal i Stockholm är frustrerad över återkommande stopp för matraster. När de inte hinner äta blir de hungriga och trötta, och risken för felbedömningar ökar.

Vårdförbundet kritiserar SOS Alarm för att inte prioritera rätt bland larm, vilket leder till onödiga utryckningar och ökad belastning på personalen.

Region Stockholm planerar att ta över styrningen av ambulanser för att kunna prioritera bättre, men förändringen träder i kraft först 2028. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Bland ambulanssjuksköterskorna slog beskedet ned som en chock – mitt under lunchtid på söndagen.

– Folk blev jättearga och frustrerade. De frågade: ”Ska det vara så här?”, säger Emil Skoglund, huvudskyddsombud på Vårdförbundet i Stockholm.

Som representant för facket fick han ta emot många samtal från kollegor om matstoppet.

– Många var oroliga. En del hade redan jobbat i fem, sex timmar och skulle kanske jobba lika länge till.

”Kommer göra felbedömningar”

Senare under söndagseftermiddagen drogs måltidsförbudet tillbaka. Men enligt Emil Skoglund på Vårdförbundet används matstopp som metod regelbundet, någon gång varannan vecka.

Och han tror att det kommer bli oftare nu när säsongen med influensa, kräksjuka och andra infektioner kommer.

– Det är horribelt. Personal mår dåligt när de inte får äta, och kommer göra felbedömningar och behandla folk fel. Om du är jättehungrig och trött när du kör med blåljus och annat, då riskerar du att köra av vägen.

Enligt Emil Skoglund låg det inget akut bakom det som hänt i helgen – ingen plötslig ökning av allvarliga olyckor eller annat.

Kritiserar larmcentralen

I stället ligger problemet hos SOS Alarm – och att de gör fel prioriteringar bland larmsamtalen som kommer in, säger han.

– Vi åker på ärenden med prio 1 där det visar sig att folk inte alls är kritiskt sjuka. Helt i onödan. Det tar tid från andra, mer behövande patienter.

Det är inte första gången som SOS Alarms larmoperatörer får kritik för hur de styr ambulanser. På senare tid har inte minst ambulansmordet i Harmånger gjort att frågan om brister hos SOS Alarm uppmärksammats.

SOS Alarms felaktiga prioriteringar gör att antalet utryckningar blir fler än vad som hade behövts, om prioriteringarna gjorts mer korrekt, menar Emil Skoglund.

– När SOS Alarm inte kan hushålla med resurserna så ber man personalen att springa snabbare och ta mindre pauser. Det är inte okej.

Ambulansbolaget: Inte en bra åtgärd

Under söndagen hade det bildats en lång kö av larm, och därför togs ett beslut om akut matstopp – för att hinna beta av fler larm, enligt regionens ambulansbolag Aisabs vd Jani Sundqvist.

– Vi blev kontaktade av SOS Alarm för att väntetiden för vissa ärenden var över tre timmar. Då beslutade vi att måltidsuppehållen skulle ställas in, för att säkerställa att de som väntade skulle få tilldelade resurser så snart som möjligt, säger Jani Sundqvist.

Jani Sundqvist, vd för Aisab.

Är det en rimlig åtgärd – att dra in ambulanspersonalens matpauser?

– Det är verkligen inte en bra åtgärd. Det är inte okej att vår personal har en arbetsmiljö där de inte får äta. Jag tror inte på en princip om att våra medarbetare ska pressas för att hinna med, säger Jani Sundqvist.

Han tycker att det hade varit bättre om Region Stockholm själva fått styra över ambulansernas utryckningar.

– Då kunde vi ha full överblick, det har vi inte i dag. Vi behöver ha full rådighet över vår egen verksamhet, så att beslutsvägarna blir kortare och att vi kan eskalera de här frågorna betydligt tidigare.

Egen styrning långt bort

Och det är också förändring på gång.

I november i år tog regionpolitikerna beslut om att ta över dirigeringen av ambulanserna i egen regi. Men det kommer dröja flera år – först omkring 2028 ska det vara igång fullt ut, enligt regionen.

– Tills dess är det viktigt att vi kan ha ett gott samarbete med SOS Alarm och samtidigt se över hur vi bättre kan stötta och upprätthålla både vårt vårdgivaransvar och personalansvar, säger Jani Sundqvist.

SOS Alarms pressansvarige Douglas Norström säger att beslutet om matstopp togs av Aisab, inte av larmcentralen. Angående kritiken mot hur de prioriterar larm, svarar han:

– Vi delar inte den kritik som vissa ger uttryck för just nu, då vår relation med regionen är god och det finns tydliga instruktioner för hur vårt samarbete ser ut.

”Farligt om vi fortsätter så här”

Efter helgens händelse ska Aisab nu analysera bakgrunden till hur krissituationen kunde uppstå.

Därefter ska de se över rutiner för att säkra att ambulansens personal ska kunna få mat även under tider av hög belastning.

Jani Sundqvist kan dock inte garantera att det inte kommer att sättas in nya matstopp framöver.

Något som oroar ambulanssjuksköterskan Emil Skoglund.

– Det är farligt om vi fortsätter så här. Om vi får en större händelse som kräver fokus och energi – som ett terrordåd eller en bussolycka – då är det rätt oansvarigt att ha en hel ambulansflotta som är hungrig och trött.