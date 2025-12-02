Artikeln i korthet E-handeln slår nya rekord vilket leder till många paket för personalen i butiker att hantera.

På Coop i Vindeln kan man få ta till nödlösningar i postrummet om paketen fortsätter att strömma in i samma takt.

Som kund är det uppskattat av personalen om du kan hämta ut pakten så fort som möjligt.

”Hjälp, vi drunknar i paket!” Många butiker har de senaste dagarna vädjat till sina kunder att de ska hämta ut paket så fort de kan.

Coop i Vindeln är en av butikerna som skrivit om paketkaos i sina sociala medier.

– Än får vi plats i hyllorna i postrummet, men om det kommer lika många paket i morgon som i dag blir det fullt. Då kommer vi att få ha en bur på lagret som vi får vänta med att packa upp, säger Inger Höglund som jobbar på Coop i Vindeln.

Hon och kollegorna har packat upp åtta burar med paket under dagen. Det är nytt rekord. En vanlig dag brukar det komma två eller tre.

– Och vi hade fem eller sex burar varje dag förra veckan, så det är mycket värre än vanligt.

Inger Höglund har jobbat på Coop i 25 år. Hon är inte säker på att det är fler paket i år än förra året, men hon ser tydligt att mängden har ökat de senaste åren, framför allt under Black week.

Tidigare var det inte förrän precis före jul som det blev trångt i hyllorna.

– Nu är det mer utspritt under hela december.

Nya rekord för e-handeln

Det är inte bara i Vindeln som paketutlämningen går för högtryck.

Årets e-handel ser ut att gå emot nya rekord, uppger både Postnord och Bring.

– Vår prognos säger att paketvolymerna kommer att öka med 10 procent i år, säger Anders Porelius, presschef på Postnord.

Under Black week brukar Postnord leverera ungefär dubbelt så många paket som vanligt.

Förra året hanterade företagets terminaler runt 1,2 miljoner paket per dygn under några få toppdygn.

– Det kommer att öka i år, men vi går inte ut med några exakta siffror av konkurrensskäl, säger Anders Porselius.

Även konkurrenten, postföretaget Bring, har sett en ökning. Förra veckan levererades 51 procent fler paket än under samma period förra året.

– Vi har aldrig förr hanterat så många paket som vi har gjort den här veckan, sa Matilda Adelborg, presschef på Bring, i ett pressmeddelande i fredags.

Ha dina handlingar redo

På Coop i Vindeln hoppas Inger Höglund och butikschefen Nina Rosén att kunderna ska komma och hämta sina paket innan postrummet svämmar över.

Och att de ska komma förberedda med paketnummer och legitimation, eller QR-kod, så att det går fortare att lämna ut paketen.

Tror du att det lugnar ner sig nu när Black week är slut, eller fortsätter det med lika mycket paket fram till jul?

– Ja, säg det. Jag hoppas att det blir lugnare, men man vet aldrig, säger Nina Rosén.