Facktopp kan petas – anlitade konsult trots olämpligt beteende

Artikeln i korthet En konflikt har uppstått inom fackförbundet Byggnads kring förtroendet för förbundssekreteraren Jakob Wagner.

Byggnads hade beslutat att inte anlita en utbildningskonsult fler gånger efter anklagelser om olämpligt beteende mot en kursdeltagare. Trots det ska Jakob Wagner ha godkänt nya uppdrag för konsulten.

Nu ska Byggnads hålla ett extra förbundsfullmäktige för att avgöra om det finns fortsatt förtroende för Jakob Wagner. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den 8 december ska fackförbundet Byggnads hålla ett extra förbundsfullmäktige för att avgöra om det fortsatt finns förtroende för förbundssekreteraren Jakob Wagner.

Bakgrunden handlar om en extern utbildningskonsult som Byggnads tidigare har samarbetat med, bland annat för att hålla i fackliga utbildningar.

Men efter att förbundet fått kännedom om att konsulten betett sig på ett olämpligt sätt mot kursdeltagare avbröts samarbetet.

Förbundet tillsatte även en utomstående utredning som slog fast att konsulten agerat olämpligt.

Konsulten anlitades igen

Men trots detta ska förbundssekreteraren Jakob Wagner ha godkänt nya uppdrag för konsulten, rapporterar tidningen Byggnadsarbetaren.

Enligt tidningen hade beslutet att inte använda utbildaren tagits muntligen av Byggnads styrelse fler än en gång. Men utbildaren dök ändå upp vid ett kurstillfälle i våras, och efter en kontroll av förbundets revisorer visade det sig att tjänster köpts in på nytt.

Enligt Byggnadsarbetarens uppgifter handlar det om fakturor för flera hundratusen kronor som godkänts av Jakob Wagner.

Tidningen rapporterar också att sju av de tio ledamöterna i förbundsstyrelsen som representerar Byggnads regioner röstade för att gå vidare med misstroendeomröstning. Tre ledamöter lade ner sina röster.

Byggnads ser över rutiner

Byggnads skriver i ett pressmeddelande att man tar det inträffade på största allvar och att man nu ska se över sina rutiner för att se till att något liknande inte ska hända igen.



”Vi vill inte förekomma förbundsfullmäktige men att personer har olika uppfattningar och åsikter om vad som skett är ett faktum. Byggnads har nu kallat till förbundsfullmäktige där diskussioner kommer föras inom ramarna för den demokratiska processen”, skriver Roger Johansson, kanslichef på Byggnads, i en kommentar till Arbetet.

Byggnads förbundsfullmäktige är förbundets högst beslutande organ mellan kongresserna.

Arbetet har sökt Jakob Wagner.