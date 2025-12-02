Kvinnan har jobbat i många år på försäkringsbolaget, och haft ansvar för de mer komplexa ärendena på företaget.

Efter en period med föräldraledighet skulle hon i höstas komma tillbaka till jobbet.

Men strax innan hon skulle börja igen fick hon veta att hon inte skulle få sitt gamla jobb – utan i stället flyttas över till en grupp som tar hand om enklare ärenden.

För henne var det ett tydligt steg ner i karriären, och inget hon var sugen på. Tvärtom hade hon uttryckt att hon ville behålla sina tidigare arbetsuppgifter.

Kvinnan kände sig orättvist behandlad och skickade en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DO – som nu utrett saken.

”Efter sju år på företaget behöver jag alltså börja om på ruta ett pga föräldraledighet. Från en tjänst till en annan”, skriver kvinnan.

Omorganisation bakom beslutet

På anmälan svarar hennes arbetsgivare att företaget gjort en omorganisation, och att alla som varit borta länge ska genomgå en ny kompetensbedömning.

Enligt företagets nya rutin placeras man då i en grupp med mer stöd och utbildning för att kunna komma in i jobbet igen.

Kvinnan arbetade på försäkringsbolaget Trygg Hansa.

Men DO tycker inte att företagets förklaring duger. Enligt föräldraledighetslagen har man rätt att återgå till sitt gamla jobb, och kvinnan hade tydligt sagt att hon ville ha kvar det.

DO konstaterar att flytten till den nya gruppen innebar att kvinnan i praktiken fick ett sämre jobb, trots att hon var fullt kapabel att fortsätta där hon var innan.

”Även om försäkringsbolaget ansett att viss utbildning varit nödvändig för kvinnans möjligheter att återgå i tjänst har det inte framkommit tillräckliga skäl varför denna utbildning inte skulle ha kunnat utföras i den arbetsgrupp där hon tidigare arbetade”, säger Mira-Liv Atie, processförare på DO i ett pressmeddelande.

DO: Kvinnan blev diskriminerad

DO slår därför fast att Trygg Hansa brutit mot lagen och diskriminerat kvinnan när hon blev omplacerad till den nya tjänsten.

De varnar dessutom för att bolagets nya rutin kan komma att drabba även andra föräldralediga på företaget.

Myndigheten kräver nu att försäkringsbolaget betalar 75 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Trygg Hansa har fram till den 10 december på sig att svara på kravet. Om de vill överklaga beslutet kan de ta det vidare till Arbetsdomstolen, så att de får pröva frågan.

Arbetet har sökt Trygg Hansa.