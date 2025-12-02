I Leksand i Dalarna har det bakats knäckebröd länge. Företaget Leksands Knäckebröd har anor tillbaka till 1800-talet.

– Det började ju i ett hus här i byn, så det här är verkligen hemmaplan för Leksands bröd. Det är stort för byn. Det är antingen hockey eller hårt bröd, säger Ann-Kristine Moberg, vice ordförande för Livsklubben på Leksands Knäckebröd Att företaget är starkt förankrat här ger en trygghet, menar Ricard Blomkvist, klubbordförande och skiftbas.

– Det är en otroligt stabil arbetsplats, och så länge en Joon andas så kommer bageriet att stå här, säger han.

Ricard Blomkvist syftar på familjen Joon som drivit företaget i sex generationer. Nu med vd Peter Joon i spetsen.

Att det är ett familjeföretag märks, menar Ann-Kristine Moberg, inte minst när det gäller kontakten med vd.

– Jag tror inte ens vi knackar när vi går in till honom. Dörren står alltid öppen. Det är aldrig några problem. Och han är ju ute i produktionen och stannar och pratar och man kan skämta med honom, säger hon.

Knäckebrödsbageriet ligger i byn Häradsbygden strax utanför Leksands tätort.

Fördel att jobba på familjeägt företag

Ute i bageriet är värmen och ljudet från knäckebrödslinjerna påtagligt.

Bagaren Marianne Rådbo tycker att en fördel med att jobba på ett familjedrivet företag är att beslutsvägarna är kortare.

– Jag har jobbat inom handeln och som säljare i nästan hela mitt liv innan jag började här, och nog märks det att det är mer familjärt här. Det är liksom inte centralstyrt och det går snabbt att göra ändringar, vilket kan vara svårt på andra ställen, säger hon.

Den här dagen jobbar Marianne Rådbo vid ugnsmottagningen där de nygräddade brödkakorna hamnar på spett som sedan åker vidare in till torkugnen.

Här gäller det att vara på alerten för att se till att allt rullar på som det ska, förklarar hon.

– Sedan kan det vara ett tungt jobb ibland. Maskinerna går hela tiden, och fastnar en kaka så fortsätter maskinerna att rulla. Då måste vi lyfta av de här spetten, som väger uppemot 15 kilo, och blir det ett längre stopp får vi plocka bröd för hand. Det händer tack och lov inte varje dag.

Marianne Rådbo jobbar vid ugnsmottagningen när Mål och Medel är på besök.

”Vi behöver inte gå på gym och träna armarna!”

Ann-Kristine Moberg flikar in:

– Ja, vi som jobbar här behöver inte gå på något gym och träna armarna!

Årtalet 1942, som står målat på ena sidan av ugnen, skvallrar om att just den här utrustningen inte är helt ny. Men det har förstås hänt en del i bageriet genom åren. Produktionen har expanderat och numera bakas mer än bara traditionellt knäckebröd.

På avdelningen för tunnknäcke jobbar Sandra Daniels Andersson. Hon har varit på Leksands bröd i fyra år.

– Det bästa med att jobba här är kollegorna. Jag är ju utbildad bagare så jag har jobbat i branschen länge. Innan jag började här har jag varit på Siljans konditori och City Gross, och jag kan säga att det här är det bästa stället hittills.

Hon är ursprungligen från Leksand men bor numera i Gagnef, knappt två mil bort.

– Jag har gått i skolan precis här, så man har ju sett fabriken, men man hade väl inte tänkt att man själv skulle hamna här så småningom.

Leksands knäckebrödsfabrik.

Har jobbat sen 1991

Men det finns dem som varit på Leksands Knäckebröd betydligt längre än så. I paketeringen jobbar Helena Persson som började jobba här 1991.

Vad har gjort att du stannat här så länge?

– Skiftet. Jag tycker om skiftgången. Jag tycker att det är en bra arbetsgivare, och jag trivs. Hade jag inte gjort det hade jag bytt för länge sedan, säger hon.

En skillnad jämfört med när hon började är att produktionen blivit alltmer automatiserad. Annat var det förr.

Då sorterades allt bröd för hand, och med den erfarenheten kan Helena Persson omedelbart avgöra om brödet har de rätta egenskaperna.

– När man håller i kakorna så känner man direkt om det är bra volym och bra kvalitet på dem, säger hon.

Helena Persson har jobbat på Leksands Knäcke­bröd i 34 år.

Produktionen är i gång dygnet runt, och varje år produceras runt 8 000 ton knäckebröd här.

De flesta av de cirka 120 kollektivanställda jobbar femskift. Några inhyrda finns inte, men däremot en pool med anställda som är garanterade drygt 80 procent av heltid.

För Livsklubben är det just nu inte några större fackliga frågor att hantera.

– Vi har hållit på med schemaförändringar för paketeringen, men de var klara innan sommaren. Den var en lite utdragen process, delvis för att företaget kanske inte riktigt visste hur de ville ha det, säger Ricard Blomkvist.

Är ni nöjda med förändringen?

– Jag tror de flesta är ganska nöjda. Det har blivit fler lediga helger, säger Ann-Kristine Moberg.

Ny bageributik invigd

I anslutning till bageriet ligger den nya bageributiken som invigdes för några år sedan. Förutom knäckebröd säljs lokalproducerad mat från Dalarna – allt från mjölk och ost till korv och andra delikatesser.

Och förstås: souvenirer till hockeylaget Leksands IF.

Medan Ricard Blomkvist passar på att köpa med sig en påse potatis hem konstaterar Ann-Kristine Moberg är att det är smidigt att ha en butik i anslutning till jobbet.

– Det här är jättebra eftersom jag bor precis bakom bageriet, säger hon.

Hemmaplan var ordet.