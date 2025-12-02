23. Är du tillräckligt smart för ditt jobb? (Om IQ-tester i arbetslivet)
IQ-tester, logiktester, begåvningstester. Vad de än kallas så har de blivit vanligare för personer som söker jobb. Numera används de i rekryteringar av allt från lagerarbetare och butikssäljare till höga chefer och specialister.
I det här avsnittet av Kneget berättar Arbetets reporter Ronja de Boer om både fördelar och nackdelar med att IQ-testa arbetssökande.
Kneget produceras av LO Mediehus och de som gjort det här avsnittet är Anna Hjorth och Clara Wallin. Ansvarig utgivare är Anna Körnung.