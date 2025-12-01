Så mycket tjänar dina elektrikerkollegor

Statistiken bygger på löner hos företag med kollektivavtal med Elektrikerförbundet. Siffrorna visar dels medellöner i riket, dels på lokal nivå.

Är du tredjeårsmontör i Avesta kan du se hur din lön ligger i förhållande till andra tredjeårsmontörer i just Avesta.

I riket spänner lönerna från lägsta lärlingslön på 16 400 kronor i månaden upp till 55 400 kronor i månaden.

Här är det viktigt att påpeka att siffrorna visar grundlönen, utöver det tillkommer olika tillägg och ackordsöverskott.

Siffrorna bygger på inrapporterade löner efter de två senaste årens lönerevisioner. För tillfället 2024 och 2025.

Prata om lön driver upp lönerna

Anton Levein säger att han tror att när kollegor vågar prata om vad de själva tjänar, i relation till andra, så driver det generellt upp lönerna.

– Det blir en annan situation när kollegorna faktiskt känner till hur lönerna ser ut, än när de får höra från arbetsgivaren sådant som ”Du ligger högst av alla”.

– Sedan röjer vi ju inte individer eller enskilda företags löner i det här verktyget.

Samtidigt säger Anton Levein att uppgifter om löner generellt sett har blivit allt mer tillgängliga.

”Ingen företagshemlighet”

– Vi är i en tidsålder där vi digitaliseras och uppgifter blir mer öppna och transparenta. Bland annat kommer lönetransparensdirektivet från EU här om några år som ställer krav på att arbetsgivaren ska redovisa sina löneskillnader med kvinnor och män. Det finns ju många processer som driver på åt det här hållet. Jag tänker att de flesta borde ju ändå förstå att det kanske inte är skyddad verkstad och ingen företagshemlighet på det sättet.

Hur tycker du att medlemmarna ska använda det här verktyget?

– Dels är det ett bra verktyg att använda när man vill byta företag och fundera på vad man kan lägga för löneanspråk. Men också inför löneförhandlingarna är det utmärkt för en klubb att gå in och titta på det här verktyget.