Lina Andersson – hästskötare i världsklass
Lina Andersson utsågs till Årets hästskötare på ryttargalan. Hon ser till att Malin Baryard-Johnssons hästar är i toppskick till tävlingarna.
– De är ganska bortskämda, säger Lina när vi träffar henne vid Stockholms international horse show.
Den lovande hopptalangen Palina Keeps kikar ut ur boxen medan hästskötaren Lina Andersson ser till att det är rent och snyggt.
I dag är de inte i boxen hemma i Norrköping. Lina och de två hästarna Palina Keeps och H&M Indiana har samma morgon kört till Sweden International Horse Show och förbereder sig nu inför tävlingsstart mot världseliten på Strawberry Arena.
– Mitt jobb är att hästarna är hela, rena och glada. Så bra de kan vara för att kunna prestera inne på banan, säger Lina.
Åtta år i toppstall – och OS-guld
Lina har arbetat som hästskötare hos Malin Baryard-Johnsson i åtta av sina 20 år i yrket. OS-guldet i laghoppning i Tokyo var en höjdpunkt, men det är alltid speciellt att tävla på hemmaplan inför den svenska publiken.
Lina följer med till banan inne på arenan när det är uppvärmning och under tävlingarna, men mest är hon med hästarna i stallet. Förberedelserna går på rutin.
Hon aktiverar, fodrar, ryktar och umgås med hästarna.
En stallfamilj
– De är ganska bortskämda, de är vana vid att få väldigt mycket uppmärksamhet, skrattar Lina. Man ser om de börjar bli lite rastlösa i boxen och pillrar på saker, då får man gå ut med dem.
De är många hästskötare i stallet, en för varje ryttare i eliten. De som har varit med i a-truppen länge känner varandra väl nu.
– Man blir vänner, som en liten familj, säger Lina Andersson, som senare samma onsdagskväll vinner priset Årets hästskötare på Ryttargalan 2025.