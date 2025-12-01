Lina Andersson – hästskötare i världsklass

Artikeln i korthet Lina Andersson är hästskötare för Malin Baryard-Johnsson och ansvarar för hästarna Palina Keeps och H&M Indiana, som ska tävla på Sweden International Horse Show. Hennes arbete fokuserar på att hålla hästarna hela, rena och glada för att prestera bra under tävlingen.

Lina belönades med priset Årets Hästskötare på Ryttargalan 2025, tack vare hur hon prioriterar hästarnas välbefinnande, skapar bra laganda och är en nyckelperson för det svenska hopplandslaget.

Efter åtta år i toppstall med flera framgångar, inklusive ett OS-guld, beskriver Lina miljön bland hästskötarna och ryttarna som en nära stallfamilj där de stöder varandra i både vardagen och tävlingssituationer. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den lovande hopptalangen Palina Keeps kikar ut ur boxen medan hästskötaren Lina Andersson ser till att det är rent och snyggt.

I dag är de inte i boxen hemma i Norrköping. Lina och de två hästarna Palina Keeps och H&M Indiana har samma morgon kört till Sweden International Horse Show och förbereder sig nu inför tävlingsstart mot världseliten på Strawberry Arena.

– Mitt jobb är att hästarna är hela, rena och glada. Så bra de kan vara för att kunna prestera inne på banan, säger Lina.

Ryttargalan 2025 – tre av vinnarna Årets ridlärare: Camilla Björklund från Stora Ekeby ridklubb fick priset med motiveringen att hon ”med lekfullt lärande och en unik tro på hästar och människors förmåga får alla att växa” Årets Hästskötare: Lina Anderssson. Delas ut till en person som alltid sätter hästen i första rummet, skapar bra laganda och är ett bra föredöme för andra. ”Hos Lina kan den mest egensinniga häst hitta lugnet. Hon är såväl en nyckelperson i stall Baryard Johnsson som en oumbärlig del av det svenska hopplandslagets framgångar.” Årets ridskola: Eriksmåla ridklubb ”Här är ridskolan där alla hästar är världsmästare och hela ridsporten finns på menyn. Parasport, unghästkurser, avel och olika grenar. Med kvalitet, bredd och en varm gemenskap är Årets ridskola ett lysande exempel på hur ridsporten kan inkludera alla.” Läs mer

Åtta år i toppstall – och OS-guld

Lina har arbetat som hästskötare hos Malin Baryard-Johnsson i åtta av sina 20 år i yrket. OS-guldet i laghoppning i Tokyo var en höjdpunkt, men det är alltid speciellt att tävla på hemmaplan inför den svenska publiken.

Lina följer med till banan inne på arenan när det är uppvärmning och under tävlingarna, men mest är hon med hästarna i stallet. Förberedelserna går på rutin.

Hon aktiverar, fodrar, ryktar och umgås med hästarna.

En stallfamilj

– De är ganska bortskämda, de är vana vid att få väldigt mycket uppmärksamhet, skrattar Lina. Man ser om de börjar bli lite rastlösa i boxen och pillrar på saker, då får man gå ut med dem.

De är många hästskötare i stallet, en för varje ryttare i eliten. De som har varit med i a-truppen länge känner varandra väl nu.

– Man blir vänner, som en liten familj, säger Lina Andersson, som senare samma onsdagskväll vinner priset Årets hästskötare på Ryttargalan 2025.