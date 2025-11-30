Långa toaköer och stressade anställda som avbryter toalettbesök i förtid. Nu har verkstadspersonalen på Volvo i Göteborg fått nog och larmat Arbetsmiljöverket, vilket Dagens Arbete var först att rapportera om.

”Personalen oroar sig för när eller om de kommer att få möjlighet att gå på toaletten och det skapar stress”, skriver skyddsombudet till Arbetsmiljöverket.

Delar på två toaletter

I en del av verkstaden, där Volvo bygger lastbilar, finns det två toaletter för 35 montörer. Alldeles för få, menar skyddsombudet eftersom anställda även uppmanas gå på toa på sina raster.

Förutom långa köer blir toaletterna smutsiga när så många använder dem, enligt skyddsombudet.

”Hygienen på dessa två toaletter upplevs ej som hälsosam”.

Chefen: ”Acceptabelt”

Problemet ska vara att antalet toaletter inte utökats när verkstaden växt med fler anställda och att det är för långt att gå till andra toaletter.

Cheferna på Volvo ska ha sett till att städningen blivit bättre, men menar att antalet toaletter räcker.

De har mätt gångavståndet till andra toaletter och klockat gångtiden till 1 minut och 40 sekunder, vilket de anser vara ”acceptabelt”.