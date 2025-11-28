Vem kan anmäla förolämpningar på jobbet? Vi förklarar nya lagen!

🤔 Vad säger den nya lagen?

Sedan den 2 juli 2025 är det olagligt att förolämpa tjänstemän i samband med myndighetsutövning.

Det kan till exempel handla om att anställd utsätts för uttalanden som är:

nedsättande,

beskyllande

eller förödmjukande

av någon den möter i tjänst som vill:

tvinga fram,

hindra

eller hämnas

för ett agerande från tjänstemannen.

👩‍ Vilka yrkesgrupper omfattas av den?

Lagen gäller för alla offentliganställda som arbetar med myndighetsutövning – det vill säga att den anställda, med stöd av lagen, har rätt att agera på ett sätt som påverkar andra, till exempel

fatta beslut,

göra ingripanden

eller utöva kontroll

Det kan till exempel handla om en yrkesperson som utfärdar böter, sätter betyg eller bältar en intagen på psykiatrin.

”Tjänsteman” i den här meningen omfattar därför anställda inom kommun, region och stat. Till dessa hör till exempel poliser, socialsekreterare och fängelse- och kriminalvårdspersonal.

Även parkeringsvakter och trafikövervakare kan anmäla förolämpningar de är med om, eftersom de får ge böter till enskilda. Det har enligt Polisen hänt i bland annat Uppsala och Karlstad.

Samtidigt har själva yrkestiteln ingen särskild betydelse och enligt Kommunals förbundsjurist Jennie Ramic är det fortfarande för tidigt för att säga hur och i vilken omfattning fackets medlemmar påverkas av den nya lagen.

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com

🚓 Vad kan anmälas?

Anställda som jobbar med myndighetsutövning kan anmäla när de utsatts för nedsättande eller förödmjukande kommentarer eller ord i samband med sitt arbete.

För att ett uttalande ska anses vara förolämpande krävs att gärningen är ägnad att kränka tjänstemannens självkänsla eller värdighet. Det kan till exempel handla om kränkande uttalanden om någons etniska ursprung, sexuella läggning eller utseende.

Tidigare har uttryck som ”hora”, ”tönt”, “bög” och ”idiot” anmälts av olika yrkesgrupper.

I Karlstad anmälde en parkeringsvakt när han, upprepande gånger, blev kallad “jävla idiot” av en kvinna – när han påtalade att hon parkerat olagligt och sedan gav en bot. Kvinnan frågade också parkeringsvakten om han var dum i huvudet och filmade honom.

⚖️ Vad är straffet?

Förolämpning mot tjänsteman kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.

I de domar som hittills fallit är det vanligaste straffet några tusenlappar i böter. Ibland behöver också den dömda betala skadestånd till brottsoffret.