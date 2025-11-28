I dag är det Black Friday och det har naturligtvis inte gått att undvika. Rabattskyltarna, popupfönstren, blinkande kampanjer och reklamfilmer och löften om att man nu kan spara pengar genom att spendera pengar är svåra att värja sig emot.

Finansminister Elisabeth Svantesson hoppas att rean ska bli en vitamininjektion för svensk ekonomi. Det berättar hon i en intervju med tidningen Expressen.

– Om konsumtionen kommer i gång kan lågkonjunkturen förhoppningsvis brytas och de ekonomiska hjulen börja snurra lite snabbare.

Ja, där finns det ingenting att invända.

Mer intressant blir det när Svantesson beskriver rean som en finfin möjlighet för svenskar med ansträngd ekonomi eller lägre inkomster att shoppa loss.

Arbetarkvinnor förlorar

– Mammor och pappor kan köpa julklappar. Eller så har man gått och väntat på att köpa ett strykjärn eller vad man nu behöver. Det är en möjlighet för många att priserna sänks.

Stopp och belägg. Om det nu är en bra sak för svensk ekonomi att människor med låga inkomster får utrymme att konsumera … varför i hela fridens namn bygger Svantessons ekonomiska politik på att människor med redan låga inkomster ska få mindre pengar i plånboken?

Låt oss titta på vad hon faktiskt gjort.

Först a-kassan.

Här har regeringen sett till att ersättningen sjunker ju längre du är arbetslös. Efter hundra dagar klipper de tio procentenheter. Efter tvåhundra dagar sjunker den igen. Enligt LO:s beräkningar kommer alla som tjänar mindre än 31 000 kronor i månaden – inte en ovanlig arbetarlön, särskilt bland kvinnor – att förlora på den nya a-kassan.

Ministern pratar strunt

Och aktivitetsstödet, ersättningen man kan få när a-kassedagarna är slut, trappades också ned rejält i höstas. Tiotusentals långtidsarbetslösa får nu leva på 6 000 kronor i månaden.

Sedan har vi bostadsbidraget.

Det tillfälliga tillägget som hjälpte barnfamiljer genom krisåren – upp till fyrtio procent extra – skalades först ned och togs sedan bort helt i somras. För många ensamstående föräldrar handlar det om över tusen kronor mindre i månaden.

Ändå pratar Svantesson om att hon med sin budget ”gör allt hon kan för att få fart på tillväxten”. Hon säger att politiken ger ”hushållen bättre förutsättningar”.

Ur det perspektivet är det förstås extra pikant att finansministern i Expressen ondgör sig över företag som fuskar inför Black Friday – alltså höjer priserna i oktober för att kunna sänka dem i november.

Här är värsta fuskarna

Det är både ”bedrövligt” och ”riktigt dåligt”, tycker ministern.

Jaha. Men regeringens egen politik är ju ett betydligt grövre nummer. Man pratar om vikten av tillväxt men lägger förslag som gör det omöjligt.

Man får inte i gång en ekonomi genom att ta pengar från dem som faktiskt spenderar dem. Det är låginkomsttagare – inte höginkomsttagare – som står för den mest konjunkturkänsliga konsumtionen. Skär du bort deras marginaler stannar hjulen, helt oavsett reor.

Det är i Finansdepartementet, inte på Elgiganten eller Åhléns, som höstens värsta fusk sker.