Slarv med livsfarlig asbest har fortsatt trots förbud – nu lovas hårdare tag
Företagare som slarvat med asbest har kunnat fortsätta jobba med det farliga materialet, trots förbud från Arbetsmiljöverket. Fyra år efter Arbetets granskning ska kontrollerna bli tuffare.
Arbetet avslöjade redan 2021 tandlösheten i Arbetsmiljöverkets tillsyn av asbestarbeten – och riskerna med det.
– Det är helt galet. Om 10-15 år kan vi och våra barn bli sjuka och dö i värsta fall, sa Andreas Vikström i vars villa asbestrester lämnats efter sanering.
Företaget som rev i hans villa hade fått sitt tillstånd att riva asbest indraget efter säkerhetsbrister året innan, men sedan fått ett nytt.
Efter bristerna i Andreas Vikströms källare drogs även det tillståndet in. Men katt- och råttaleken fortsatte, liksom asbestrivningarna. Koncernen som förlorat de båda tillstånden fick nya genom systerföretag – och flyttade projekt mellan bolag när ytterligare ett tillstånd drogs in.
Värst är faran för de som gör jobben. Asbestfibrerna är ofarliga i bunden form men när man river materialet frigörs cancerframkallande fibrer som kan leda till döden. Därför krävs tillstånden som Arbetsmiljöverket kan dra in om man inte arbetar säkert.
”Mer noggranna kontroller”
Men 2021 visade Arbetet alltså hur man ändå kunde få lov att fortsätta med asbestjobb. Och förra året visade Sveriges Radio på problemets omfattning. 21 av 28 företagsägare vars bolag hade stoppats från asbestarbete de senaste nio åren hade kunnat fortsätta, med nya tillstånd från Arbetsmiljöverket. Femton av dem hade brustit på nytt.
Nu säger Johanna Ingemansson Christiansson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets juridikavdelning, att myndigheten håller på att rulla ut nya rutiner.
– Våra kontroller ska vara mer noggranna utifrån vad man har i bagaget. Tidigare har vi inte upptäckt när det varit samma personer bakom olika bolag, säger hon.
”Har inte sett behov”
Hon säger att myndigheten nu ska kontrollera vem som står bakom bolag som söker asbesttillstånd.
– Vi ska söka på om de personerna har haft tillstånd tidigare och vad som har hänt i så fall.
Och om ni ser att jag tidigare fått förbud rörande ett annat organisationsnummer kan ni säga nej till mig?
– Vi kan faktiskt det. Vi har stöd för det i praxis och i vår föreskrift om asbest.
Varför har ni inte gjort det tidigare?
– Vi har inte sett behov av det.
Kan fortfarande få ny chans
Men det är inget totalstopp. Alla kan få en ny chans om de övertygar Arbetsmiljöverket om att de förbättrat sitt arbetssätt, oavsett om de söker med samma eller ett annat bolag än tidigare.
– Ja, om vi tycker att du har visat att du har kommit till rätta med de brister som gjorde att vi drog in det tidigare, säger Johanna Ingemansson Christiansson.
Företaget som rev asbest i Andreas Vikströms villa kunde starta nästan 400 nya asbestrivningar medan de stred för att få tillbaka ett tillstånd som dragits in. De hade nämligen beviljats ett helt nytt bara två månader efter att det förra drogs in, utan att byta i vilket företags namn man ansökte.