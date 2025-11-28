Artikeln i korthet Granskningar har avslöjat brister i Arbetsmiljöverkets tillsyn av asbestarbeten, vilket har tillåtit vissa företagare att fortsätta arbete trots tidigare säkerhetsbrister och indragna tillstånd. Företag har utnyttjat systemet genom att skaffa nya tillstånd via systerföretag.

Arbetsmiljöverket planerar nu mer noggranna kontroller för att identifiera individer bakom bolag som ansöker om asbesttillstånd, och kan neka tillstånd till de som tidigare brutit mot regler, även om det dock fortfarande finns möjligheter att få nya chanser om man kan visa på bättring.

Asbest är farligt när det hanteras felaktigt under rivning, då cancerframkallande fibrer frigörs.

Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Arbetet avslöjade redan 2021 tandlösheten i Arbetsmiljöverkets tillsyn av asbestarbeten – och riskerna med det.

– Det är helt galet. Om 10-15 år kan vi och våra barn bli sjuka och dö i värsta fall, sa Andreas Vikström i vars villa asbestrester lämnats efter sanering.

Företaget som rev i hans villa hade fått sitt tillstånd att riva asbest indraget efter säkerhetsbrister året innan, men sedan fått ett nytt.

Efter bristerna i Andreas Vikströms källare drogs även det tillståndet in. Men katt- och råttaleken fortsatte, liksom asbestrivningarna. Koncernen som förlorat de båda tillstånden fick nya genom systerföretag – och flyttade projekt mellan bolag när ytterligare ett tillstånd drogs in.

Värst är faran för de som gör jobben. Asbestfibrerna är ofarliga i bunden form men när man river materialet frigörs cancerframkallande fibrer som kan leda till döden. Därför krävs tillstånden som Arbetsmiljöverket kan dra in om man inte arbetar säkert.

”Mer noggranna kontroller”

Men 2021 visade Arbetet alltså hur man ändå kunde få lov att fortsätta med asbestjobb. Och förra året visade Sveriges Radio på problemets omfattning. 21 av 28 företagsägare vars bolag hade stoppats från asbestarbete de senaste nio åren hade kunnat fortsätta, med nya tillstånd från Arbetsmiljöverket. Femton av dem hade brustit på nytt.

Nu säger Johanna Ingemansson Christiansson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets juridikavdelning, att myndigheten håller på att rulla ut nya rutiner.

– Våra kontroller ska vara mer noggranna utifrån vad man har i bagaget. Tidigare har vi inte upptäckt när det varit samma personer bakom olika bolag, säger hon.

Fakta: Asbest Asbest totalförbjöds i Sverige 1982 men finns inbyggt i många hus, bland annat i byggskivor och rörisolering.

Det är ofarligt i bunden form men när man river i materialet frigörs fibrer som kan orsaka livsfarliga sjukdomar.

För att få riva material med en asbestmängd över gränsvärdet krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket, varje rivning måste också anmälas till myndigheten.

I december ändras asbestreglerna utifrån EU-krav, bland annat skärps gränsvärdena. Läs mer

”Har inte sett behov”

Hon säger att myndigheten nu ska kontrollera vem som står bakom bolag som söker asbesttillstånd.

– Vi ska söka på om de personerna har haft tillstånd tidigare och vad som har hänt i så fall.

Och om ni ser att jag tidigare fått förbud rörande ett annat organisationsnummer kan ni säga nej till mig?

– Vi kan faktiskt det. Vi har stöd för det i praxis och i vår föreskrift om asbest.

Varför har ni inte gjort det tidigare?

– Vi har inte sett behov av det.

Kan fortfarande få ny chans

Men det är inget totalstopp. Alla kan få en ny chans om de övertygar Arbetsmiljöverket om att de förbättrat sitt arbetssätt, oavsett om de söker med samma eller ett annat bolag än tidigare.

– Ja, om vi tycker att du har visat att du har kommit till rätta med de brister som gjorde att vi drog in det tidigare, säger Johanna Ingemansson Christiansson.

Företaget som rev asbest i Andreas Vikströms villa kunde starta nästan 400 nya asbestrivningar medan de stred för att få tillbaka ett tillstånd som dragits in. De hade nämligen beviljats ett helt nytt bara två månader efter att det förra drogs in, utan att byta i vilket företags namn man ansökte.