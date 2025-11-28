Vår regering pratar om arbetslinjen, men för svensk höger har det aldrig funnits en arbetslinje.

Deras senaste statsministrar, Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson, ledde båda landet med massarbetslöshet – men ingen av dem gjorde något åt den.

100 000 fler arbetslösa under Kristerssons tid

Under tiden som Sverige har haft högermajoritet i riksdagen, det vill säga sedan 2006, har arbetslösheten bara stigit. Idag är den uppe i nästan 9 procent.

Bara under Kristerssons tid som statsminister har antalet arbetslösa ökat med uppemot 100 000 personer. Det är en nationell kris.

Men det är egentligen inte konstigt, sett till vilka som styr. För borgarna och de de representerar, kapitalet och arbetsgivarna, finns det en särskilt viktig funktion med arbetslösheten. Nämligen att hålla nere lönerna för oss som jobbar.

Genom att ha den massarbetslöshet som vi har idag skapar de en arbetarklass som inte vågar ställa krav på arbetsplatserna. Som om de kräver högre lön också gör det med vetskapen att det finns massa arbetslösa redo att ta deras arbete om lönen eller villkoren inte passar.

Arbetare ställs mot arbetare

Genom den höga arbetslösheten skapar vi alltså en arbetsmarknad där makten kraftigt viktas åt arbetsgivarsidan.

Men det nedriga med detta är inte bara vetskapen om att borgarna faktiskt vill ha en enormt hög arbetslöshet. Det värsta är kanske att de samtidigt skyller arbetslösheten på de arbetslösa, när det i själva verket är de själva som skapat massarbetslösheten som ett beställningsjobb från arbetsgivarna.

På så sätt motiverar de att sänka bidragen och försämra a-kassan. Ja, till och med karensavdraget som drabbar den som sjukanmäler sig från jobbet påverkar arbetarklassens förmåga och vilja att våga kräva sina rättigheter, som att våga vara sjuk.

Arbetslösa ställs mot de som arbetar och arbetare ställs mot varandra i stället för mot det trasiga systemet.

Tala klarspråk om regeringens arbetsmarknadsvision

Vi behöver istället aktiv arbetsmarknadspolitik som ser till att fler jobb skapas i vårt samhälle i både privat och offentlig sektor. Att arbetslösa utbildas och matchas till de behov som arbetsmarknaden eftersöker med goda utbildningsmöjligheter.

En politik som skapar jobb genom att öka byggtakten av bostäder, vilket i sin tur lättar på trycket i storstädernas långa bostadsköer. Att byggarbetare kommer i jobb är bättre för hela samhället än att de hamnar på Ulf Kristerssons artificiella massarbetslöshethög.

Det är dags att vi är raka med vad borgarna håller på med på regeringskansliet och vad vi i fackföreningsrörelsen behöver: en politik för full sysselsättning och en aktiv arbetsmarknadspolitik.