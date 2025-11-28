Artikeln i korthet På ABF i Avesta har Emil Lantz och Andrée Jakobsson startade samtalsgrupper på för män.

Syftet är att män ska och få utrymme att prata om sina känslor i ett stödjande forum.

Gruppen, där deltagarna kommer från olika yrkesbakgrunder, ses varannan vecka för att fika och prata, utan krav på att tala eller speciellt tema.

Responsen på samtalsgruppen har varit positiv och inspirerat till fler grupper på andra orter. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Emil Lantz jobbar som verksamhetsutvecklare på ABF Södra-Östra, Avesta. Förra sommaren dök tanke upp om att ha samtalsgrupper för män.

Några månader senare läste han ett inlägg på Facebook, från Andrée Jakobsson.

– Jag har jobbat i mansdominerade jobb i många år. Jag har sett att vi behöver prata mer med varandra. Jag har sett att det har funnits känslor som är gömda bakom hårda fasader. Det är svårt att komma nära män – på djupet, säger Andrée Jakobsson.

Andrée efterfrågade samtalsgrupper för män i sitt inlägg. Grupper där man pratar om psykiskt hälsa och ohälsa.

När Emil sett inlägget kontaktade han Andrée. De bestämde sig för att träffas, de klickade och kom överens om att testa. Den 25 februari i år ledde de sin första samtalsgrupp för män.

Ska minska psykisk ohälsa för män

Gruppen är till för att minska psykisk ohälsa hos män. Förhoppningen är att det också minskar risken för våld i nära relationer.

– Syftet är att få män att våga visa sina sårbara sidor och vara bekväma med det. Att dela med sig till andra, i stället för att ta ut det i fysiskt våld. Som det riskerar att bli om man bär på något länge, berättar Emil.

Inför den första gruppträffen bokade Emil ett rum för fyra personer Han tänkte att om det kom tre personer skulle de vara nöjda.

Men det vällde in närmare tjugo män, i blandade åldrar. På första mötet berättade Emil om sina egna upplevelser.

– Jag började med att berätta om mig själv och mitt eget mående. Jag berättade precis allt. Jag berättade allt jag hade i mig, säger Emil.

Drack som självmedicinering

Han berättar att han drack förut, som självmedicinering. Att det var en mysig och varm känsla som gjorde att han kunde slappna av från alla tankar.

Det var lätt för honom att falla tillbaka till alkoholen i och med separationen.

– Jag tänkte att supa sig redlös var en bra idé, då vaknar jag i morgon och allt är bra, men vad händer. Jag har ångest i åtta dagar och ligger hemma i fosterställning, berättar Emil.

När Emil gått igenom separationen, var i sitt nya hus och med delad vårdnad kom tankarna.

– Det var otroligt många tankar som snurrade i mitt huvud. Många negativa tankar. Jag kände att jag behövde komma ut och prata av mig, berättar Emil.

Han tycker att det är som terapi att vara med i gruppen. Han känner sig helt dränerad och trött efter en träff, men är ändå glad.

– Man får nya idéer och nya tankar. Man får ett nytt sätt att se på livet, säger han.

Inne på en andra omgång

Nu är mansgruppen inne på sin andra omgång. Det är samma gäng som förut, men några har tillkommit och andra har lämnat.

– En kille som slutat hade väldiga problem med sin skilsmässa. Jag träffade honom och fick en kram. Han sa att han hade gruppen att tacka för att det gått så bra. Det är bevis på att det här är bra, säger Emil.

Männen i gruppen har alla har olika bakgrund: det är svetsare, byggare, vaktmästare, verkstadsarbetare och assistenter.

De träffas varannan tisdag, fikar och pratar. Det finns inget tema för träffarna och inget tvång att prata.

Många i gruppen har haft en tuff bakgrund. Han tror att det har med hur man blivit uppfostrad.

– Jag kan inte komma ihåg att det fanns någon som kramade mig när det var jobbigt, eller som pratade känslor med mig. Gråt inte, knyt näven i byxfickan, det var mer sånt man fick höra, säger Emil.

Sett att män behöver prata mer med varandra

Andrée har under många år sett att man behöver prata mer med varandra.

Han tror att det är lättare om det finns ett forum för det.

Det kan vara svårt att ta upp ett problem i till exempel fikarummet på jobbet.

– I samtalsgruppen finns utrymme att öppna upp. Det är viktigt att vi uppmärksammar varandra. Det kan betyda mycket för någon att få prata lite och att någon lyssnar. Det är också skillnad på att lyssna och verkligen lyssna på varandra, säger Andrée.

Har besökt gymnasieskola

Responsen i gruppen har varit fantastisk, och det pratas även utanför gruppen. Den 10 september i år blev Andrée inbjuden för att berätta om mansgruppen under arrangemanget ”En dag för livet” i Borlänge. Dagen hålls i samband med internationella suicidpreventiva dagen, som syftar till att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och hur man kan minska risken för självmord.

Och nyligen besökte de i en gymnasieskola för att berätta om mansgruppen. Flera samtalsgrupper för män har startat, på andra orter i andra forum.

Har du några tips till andra män som vill starta en samtalsgrupp?

– Kontakta oss, hör av er, vi ger tips och råd. Var inte rädda för att prata. Det kan vara om skilsmässor, jobb, allt man går igenom i livet, säger Emil.