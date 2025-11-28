Artikeln i korthet Flera anmälningar som gäller misstag inom passhandläggning har kommit in till polisens personalansvarsnämnd.

Fackliga representanter och anställda pekar på hög arbetsbelastning och stress som orsaker till misstagen. De hävdar att det finns systemrelaterade problem som bidrar till att fel begås, och framhåller behovet av bättre utbildning och säkrare system för att förhindra framtida misstag.

Arbetsgivarens representanter håller inte med om att det rör sig om ett systemfel, trots de enskilda missarna. De anser att arbetsbelastningen är hanterbar och poängterar att antalet rapporterade fel är få i förhållande till den totala mängden passansökningar hanterade årligen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

En passhandläggare som lämnade ut pass till fel barn. En annan som missade att ett barn inte var svensk medborgare men utfärdade ett pass ändå. En tredje som missade att det var systern till den som ansökt om pass som fotades.

Det här är tre fall som nyligen kommit in till polisens personalansvarsnämnd, Pan. Nämnden kan dela ut varningar, löneavdrag men också säga upp eller avskeda anställda som gjort fel på jobbet.

”En vårdnadshavare var för att hämta ut sitt barns pass och fick ett annat barns pass utlämnat till sig. Vårdnadshavaren upptäcker senare att han tätt fel pass och kontaktar polismyndigheten”, står det i en anmälan som lämnats in i början av november.

Facket: ”Systemfel”

Den anställda har enligt anmälan uppgett att hon vid varje passutlämning strävar efter att följa reglerna. Hon ser hög arbetsbelastning som en bidragande orsak till missen. Det ska ha varit tidspress i passexpeditionen med många bokade tider och besökare.

Även en annan passhandläggare som anmälts nämner en ”stressig arbetsmiljö” och tidspress som orsak till missen. Vilket också styrks av närmaste chef.

Det bekräftas även från fackligt håll. Annika Olsen, sektionsordförande för Seko Polisen i region Väst. Hennes fack organiserar både poliser och civilanställda på Polisen. Hon har på sistone hanterat ovanligt många fall som gäller just passhandläggares missar. Flera av anmälningarna till Pan gäller just region Väst.

– Vår bild är att det mer är ett systemfel. Eftersom så pass många enskilda medarbetare gör samma typ av misstag, säger Annika Olsen.

Ofta handlar det om fel uppgifter som hamnar i systemen eller om att pass lämnas till fel personer. Det kan polisanmälas, men också gå vidare till Pan.

”Måste in i utbildningen”

Annika Olsen ser flera orsaker till jobbmissarna. Bland annat stress och hög arbetsbelastning, även om hon inte ser samma situation som när det var extremt högt tryck för passuthämtning 2022. Det hon och kollegorna kallar för ”passkaoset”. Men det handlar också om att säkra systemen de anställda jobbar i.

– Varför har vi inte system som säkerställer att vi inte kan begå den här typen av misstag? Det behöver ses över och det måste också in i utbildningen.

Än står det inte klart hur PAN kommer ställa sig till flera av varningarna, men de chefer som anmält tycker i samtliga fall att den anställda ska få en varning.

Tidigare har anställda fått just varningar för den här typen av fel på jobbet.

Cheferna: ”Allvarligt”

Chefen till handläggaren som gav pass till fel barn skriver att det är av ”yttersta vikt” att utlämning av resehandlingar hanteras med ”stor noggrannhet”. Och tycker inte att arbetsbelastning fråntar den enskilda handläggaren ansvar att vara noggrann.

I fallet med barnet som saknade svenskt medborgarskap skriver polisregionen som gjort anmälan att den ser ”allvarligt på det inträffade”.

Åtminstone sex anmälningar har kommit in till Pan i år och i fjol som gäller den här typen av missar i passhandläggningen.

Arbetsgivaren: ”inget systemfel”

Polisens pressekreterare Mathias Rutegård skriver i ett mejl till Arbetet att det är beklagligt och helt oacceptabelt att pass lämnas ut till någon annan än den som ska ha det. Om den höga arbetsbelastningen säger han att det kan variera lokalt. ”Vår nationella lägesbild under det senaste året säger inte att arbetsbelastningen har varit ansträngd”, skriver han.

Han tillägger att det nu finns flera tider för att ansöka om pass som förblir lediga, och ser det som ett tecken på en balanserad arbetsbelastning i nuläget.

På frågan om passmissarna är ett tecken på ett systemfel svarar han ”nej, vi ser inte ett systemfel.” Han poängterar att missarna utgör en handfull av de 2,3 miljoner ansökningar om pass och nationella id-kort som hanteras årligen (2024).