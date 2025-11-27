Stoppade pengar i egen ficka – facket polisanmäler förre ordföranden

Artikeln i korthet Revisionsbyråns granskning har funnit att ersättningar, kvitton och resor saknar styrkande underlag för samtliga år Lemmy Mauritzon satt som ordförande, 2022-2024. De 130 000 kronorna är bara för 2024.

Lemmy Mauritzon har tagit ut milersättningar och övernattningsarvoden som att hans tjänsteställe var hemmet trots att dokumentation visar att ledningens utgångsort är Stockholm.

Visselblåsarlarm utlöste granskningen och Mauritzon valde att omedelbart avgå.

Fastighets har skärpt attestordningen och låter nu polisen utreda den totala summan och omfattningen av de misstänkta oegentligheterna. Läs mer

I våras slog en visselblåsare larm om ekonomiska oegentligheter. Det avslöjades att Fastighets dåvarande ordförande Lemmy Mauritzon under förra året tagit ut ersättningar på 130 000 kronor utan giltigt underlag. Han avgick med omedelbar verkan.

När revisionsbyrån i första skedet granskade ekonomin för 2024 visade den att Mauritzon betalat privata utgifter på förbundets företagskort, begärt milersättning för resor som inte kan styrkas och milersättning för privat bil i stället för den förmånsbil han haft.

Granskning av tidigare år visar samma

Nu har en fortsatt granskning visat att även för 2022 och 2023 finns resor och kvitton som inte kan styrkas. Istället för kvitton finns handskrivna lappar eller skärmdumpar där totalbelopp av inköp framgår, men inte någon ytterligare information om inköpet.

En enig förbundsstyrelse har beslutat att polisanmäla sin tidigare ordförande.

– Det är samma typ av brister för de första två åren av hans mandatperiod som för 2024, säger Nicklas Nilsson.

Han vill inte nämna några summor eftersom polisen kan komma fram till något annat.

– Polisen får ta beslut om det är en fråga för dom och hur det i så fall ska utredas vidare, säger Nicklas Nilsson.

Har redovisat fel tjänsteställe

Lemmy Mauritzon har tagit ut milersättningar och övernattningsarvoden som att hans tjänsteställe var hemmet. Sedan den första granskningen gjordes har ett dokument från tidigare kongress framkommit som anger att ledningens tjänsteställe är Stockholm. Detta skickades i ett mejl till Lemmy Mauritzon i juni 2022. Hans milersättning och övernattningsarvoden har revisionsbyrån därför noterat som felaktiga.

Det har getts möjlighet för Lemmy Mauritzon att inkomma med kompletterande information under granskningen men han har bara svarat kort att ”alla redovisade poster har med hans uppdrag att göra”.

Attestordningen har ändrats

Revisionsbyrån har även haft kritik mot attestordningen och den har förbundsstyrelsen förändrat för att uppfylla kraven. Rutiner ska bli tydligare, oftare avstämda och det ska bli enklare att göra rätt.

– Det ska vara fyra ögon på allt. Fakturor ska attesteras av två personer och inte av underordnade, säger Nicklas Nilsson.

Fackförbundet har en försäkring som kan komma att täcka viss del av de pengar medlemsorganisationen har förlorat.

Tidigare i höstas beslutade förbundsmötet att inte ge Lemmy Mauritzon ansvarsfrihet för budgetåret 2024.

Förbundet ser framåt

Det har varit ett turbulent år för Fastighets och Nicklas Nilsson är fast besluten att som ordförande ta förbundet framåt till ett starkt och enat fack.

– Det här har varit som klister under skorna men nu får polisen ta över. Jag är glad att styrelsen vidtagit alla åtgärder de förväntades göra.