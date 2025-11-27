Aysha arbetslös i 9 månader efter kommunens grova miss

Artikeln i korthet Aysha blev arbetslös efter att hennes tjänst sades upp på grund av kommunens besparingar. Hon blev lovad företrädesrätt till återanställning, något arbetsgivaren missade.

Under tiden Aysha var arbetslös fanns flera tjänster hon hade haft rätt till, på grund av sin breda kompetens. Att kommunen missat hennes företrädesrätt till dessa, visade sig vara ett lagbrott enligt Las – Lagen om anställningsskydd

Efter att facket förhandlat fick Aysha 250 000 kr i ersättning och en ny anställning. Köpings kommun har missat att följa reglerna om företrädesrätt. Nu har kommunen har fått se över sina rutiner för att undvika ytterligare fel i framtiden. Läs mer

När Aysha, som egentligen heter något annat, hösten 2024 blev varslad från sin tjänst som lärarassistent väntade en tuff tid. Som ensamstående mamma oroade hon sig för hur vardagen skulle gå ihop.

Sammanlagt var dom nio personer från Ayshas arbetsplats som blev uppsagda när kommunen skulle spara pengar.

– Varslet var som ett slag. Jag har barn att försörja. Jag tänkte bara: hur ska vi klara det här?

Hon skrev under uppsägningen med löfte om företrädesrätt. Det innebär att en anställd som blir uppsagd på grund av arbetsbrist, enligt lag, har rätt till återanställning inom nio månader. Arbetsgivaren måste alltså erbjuda en ledig tjänst innan den annonseras ut och den sökande har förtur till tjänsten framför nya sökande.

– Det kändes ändå som en liten tröst i en jobbig situation, säger Aysha.

Ekonomin rasade

Tiden som arbetslös blev snabbt en kamp ekonomiskt. A‑kassan räckte inte till, det mesta gick till hyra och lån på banken. Endast det nödvändigaste fick prioriteras. För akuta utgifter kunde hon ibland låna några tusenlappar av anhöriga.

– Utan deras hjälp hade det inte gått. Man blir så utsatt, har inga marginaler för någonting, berättar hon.

Trots att Aysha drog ner på allt fanns det tillfällen då maten inte räckte för alla.

– Ibland lagade jag riktig mat till barnen men åt själv bara en macka. De frågade: Mamma, ska du inte äta? Jag sa att det var okej, men inombords kände jag mig krossad.

Sökte alla jobb hon kunde

Tiden gick men från kommunen var det tyst.

I stället fortsatte Aysha söka jobb på egen hand – lager, städ, administratör, elevassistent. När det inte gav resultat sökte hon även jobb på andra orter, trots lång pendling.

– Oftast fick jag inte ens svar. Det var en enorm stress att leva under. Det enda jag ville var att få ett jobb och komma på fötter, säger hon.

När en ny tjänst utannonserades i kommunen bara veckor innan den tidsbegränsade rätten till återanställning tog slut, kontaktade Aysha kommunen direkt. Men svaret blev att företrädesrätten inte gällde.

Företrädesrätten försvann

Samtidigt fick hon höra att det varken fanns något protokoll eller lista som sa att hon hade förtur till en ny tjänst. Däremot fanns mejl där HR uttryckte att hon hade företrädesrätt i kommunen tack vare sin breda kompetens.

– Jag förstod ingenting, säger Aysha.

Hon tog då kontakt med facket.

Facket tog strid: ”Kommunen hade schabblat bort det”

Anders Ejdemark är ombudsman på facket Kommunal i Mälardalen och var den som fick ärendet på sitt bord. Där kunde han konstatera att bristerna inte bara var administrativa utan utgjorde ett lagbrott: att arbetsgivaren hade missat att erbjuda Aysha tjänster som dykt upp under de månader hon hade förtur.

Det hade alltså funnits flera tjänster som Aysha kunde ha erbjudits. En tjänst fanns tillgänglig redan en månad efter att hon blev arbetslös.

– Det var klart att kommunen hade schabblat bort det här och vår medlem behövde lida i onödan, säger Anders Ejdemark.

Anders Ejdemark, fackligt ombud för Kommunal i Mälardalen.

Tacksam för fackets hjälp

Efter påtryckningar gav arbetsgivaren med sig. Aysha fick en ersättning på 250 000 kr för utebliven lön dom åtta månader hon gått arbetslös. Och en ny anställning i kommunen.

– Jag blev så lättad. Vi kunde andas hemma igen. Att berätta det för barnen var en sådan lättnad, säger Aysha.

Aysha trivs på sitt nya jobb och känner en lättad att äntligen få ihop vardagen igen.

– Ersättningen gjorde att vi kunde komma på fötter. Men allt det här vi gått igenom hade kunnat undvikas och jag hade kunnat arbeta istället, säger hon.

Har hänt förr

Det är inte första gången Köpings kommun missat att följa regler kring lagen om anställningsskydd, LAS. Kommunalarbetaren har tidigare i år skrivit om ett liknande fall – även där betalades ersättning ut till den anställde.

– Det är en dyr kostnad för rena slarvfel. Arbetsgivarna måste ha bättre koll, följa lag och avtal, säger Anders Ejdermark.

Enligt Tove Svensk, personalchef på Köpings kommun beror misstaget kring Ayshas företrädesrätt på “den mänskliga” faktorn.

“Det förhandlades muntligt kring utökad företrädesrätt till fler tjänster, något vårt system inte kan hantera. De som bevakar företräde, kände alltså inte till det,” svarar personalchefen i ett mail till Arbetet. Hon tillägger att de gått igenom vilka regler som gäller kring företrädesrätt.