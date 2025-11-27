Så dog Clas Ohlson-andan: ”Har blivit som Amazon”

Det har blåst rejält om Clas Ohlson den senaste tiden. Butiksjättens ledning har beslutat att sänka lagerarbetarnas löner med flera tusen kronor samtidigt som bolaget gör rekordvinster. I går kunde vi avslöja hur chefer på centrallagret också övervakat personalen och att kränkande kommentarer och känslig information om anställda läckt ut.

Reaktionerna har varit starka – och ett av skälen är att Clas Ohlson på flera sätt sticker ut bland lågpriskedjorna.

Startade i cykelverkstad

Det är över hundra år sedan Clas Ohlson startade en postorderfirma i sin cykelverkstad i Insjön. En firma som under 1900-talet växte fram till en institution bland hemmafixare – för många var det en höjdpunkt när företagets årliga postorderkatalog kom ut.

Clas Ohlson.

Clas Ohlson blev också en viktig del av det lilla samhället söder om Leksand. Bolaget var inte bara en stor arbetsgivare utan sponsrade även många föreningar och idrottsanläggningar.

Personalen som jobbade på lagret fick också flera förmåner utöver dem som andra lagerarbetare garanterades i kollektivavtalet. Bland annat en prestationslön som innebar att de fick ett extra påslag om det gick bra för företaget.

En av arbetarna vi pratat med beskriver stämningen på lagret under 00-talet.

– Det var ett helt annat tempo än i dag. Det var skratt och bus, och radion var på. Folk hade foton på sina familjemedlemmar på bänkar. Och vi hade en ”Wall of names”, med folk som hade beställt som hade roliga efternamn.

”Clas Ohlson-andan”

Hen berättar att företaget ofta försökte hitta lösningar tillsammans med personalen, om någon exempelvis fick problem med en axel fick personen lättare arbetsuppgifter. Samtidigt ställde lagerarbetarna upp för företaget, genom att till exempel jobba övertid vid produktionstoppar.

Stämningen sammanfattades i ”Clas Ohlson-andan”, som lagerarbetaren beskriver så här:

– Clas Ohlson-andan går ut på att vi gör det här tillsammans. Det har varit ett givande och ett tagande.

Andan är något bolaget fortfarande gärna lyfter fram i sin marknadsföring. På sin hemsida skriver bolaget att de är ”stolta över att den företagskultur som Clas Ohlson själv skapade fortfarande lever hos oss, där varje kund och medarbetare är lika viktig”.

”Nattsvart”

Men för de anställda vi pratat med är bilden av företaget en helt annan idag. Så här beskriver några av dem stämningen på lagret hösten 2025.

– Just nu är det nattsvart. Det är många som är på väg därifrån nu, många som är väldigt upprörda. Personalen mår ju verkligen inte bra.

– Man blir sjuk av att vara där. Det äter precis all ens energi. Jag är helt slut när jag kommer därifrån. Både av ljud, av intriger, av besked, av att se hur folk ser mår. Man är helt dränerad.

– Stämningen är dystopisk.

Clas Ohlsons jättelika centrallager ligger i södra utkanten av Insjön. Här jobbar omkring 350 fast anställda lagerarbetare.

Tusentals kronor mindre i månaden

Det som utlöst de dramatiska beskrivningarna är ledningens beslut att slopa lagerarbetarnas prestationslöner vilket kommer innebära flera tusen kronor mindre i månaden för många lagerarbetare.

Men de vi pratar med beskriver turbulensen under hösten som kulmen på en process som pågått under flera år.

– Det startade när Klas Balkow var vd, och Kenneth Bengtsson blev ordförande, säger en av dem.

Klas Balkow var vd 2007–2016. Bolagets styrelseordförande Kenneth Bengtsson, tidigare ordförande för Svenskt Näringsliv och Svensk Handel, gick in i styrelsen 2013.

Klas Balkow var vd för Clas Ohlson från 2007 till 2016. Enligt anställda på lagret var det under den perioden villkoren började försämras.

Färre raster och personalfester

Vid den här tiden skedde stora förändringar inom koncernen. Antalet butiker ökade kraftigt och samtidigt växlades arbetet med webbutiken upp.

Många konkurrenter storsatsade också – och på flera av lagren som byggdes runt om i landet kom larm om övervakning, tillfälliga anställningar och andra arbetsmiljöproblem.

Även på lagret i Insjön försvann en efter en av arbetarnas förmåner. Den lokala fackklubben har sammanställt en lista på nästan 40 punkter som hyvlats bort, enligt dem. Det gäller bland annat sänkta löner, minskat antal raster, sänkt ob, utökad arbetstid men även färre personalfester och minskat stöd till ideella föreningar i bygden.

”Övervakningskulturen har överlevt”

De vi pratar med berättar också om att stämningen på golvet förändrats. I går avslöjade vi hur dokument visade hur arbetsledare på lagret övervakade personalen och förde noggranna anteckningar över om någon exempelvis gick för ofta på toaletten eller pratade för länge med kolleger.

Flera av dem vi pratade med menade att en liknande övervakning fortfarande pågår.

– Den här övervakningskulturen har överlevt. De saknar tillit till personalen. De som verkligen arbetar och gör jobbet blir misstänkliggjorda av en grupp människor, säger en av dem.

Fackordföranden fördes ut

En person som varit drivande i det fackliga arbetet under de senaste årens turbulens är den lokala Handelsklubbens förre ordförande, som flera beskriver som stridbar och välartikulerad.

– Han har varit ett stark i man i styrelsen och skötte de flesta förhandlingarna.

De vi pratar med berättar att vd:n Kristofer Tonström kom in på lagret en dag förra hösten och förde ut fackordföranden från byggnaden, sedan dess har han inte återkommit. Senare fick de anställda ett kortfattat meddelande på intranätet från vd:n där det stod att ordföranden lämnat bolaget.

Kristofer Tonström, vd för Clas Ohlson.

Eftersom han skrivit på ett avtal om tystnadsplikt så vet personerna vi pratat med inte de exakta orsakerna till att han försvann. Men deras tolkning är att det är kopplat till hans fackliga engagemang.

– Han sa som han tyckte och var påläst. Det blev ju hans fall. Det rör ju upp känslor bland folk som är opålästa, de hamnar ju i ett underläge gentemot honom.

Även skyddsombud försvann

Under den här hösten försvann även ett skyddsombud under liknande omständigheter. Även han beskrivs som stridbar och obekväm för ledningen på lagret.

Inte heller i det fallet har personalen fått någon förklaring till varför och även han har skrivit på kontrakt om tystnadsplikt.

Maja Jansson tog över som ordförande för lokala fackklubben när den förra ordföranden köptes ut.

Efter att den förre ordföranden lämnat tog vice ordförande Maja Jansson hans plats. Hon berättar att hon tillsammans med några andra kraftsamlade för att få in nya personer i styrelsen.

– Nu har vi flera namn mot vad vi någonsin har haft. Det är starka personer som vågar säga vad de tycker och tänker. Jag tror många kände hopp när vi fick ihop det, att det här kan vi klara trots motgångar.

Hot om uppsägning

Den nya fackstyrelsen kastades in i konflikten om ledningens vilja att slopa prestationslönen som nådde sitt crescendo under hösten.

Ledningen jämförde lagerarbetarnas löner med anställda på exempelvis Rusta och Lyko – och menade att det var nödvändigt att sänka lönerna för att stå sig i konkurrensen.

Under korta förhandlingar med facket vägrade Clas Ohlsons ledning att vika sig från kravet. I stället skickade de ut nya avtal till arbetarna, med hot om uppsägning för de som inte skrev på.

I oktober demonstrerade mer än 300 personer i Insjön i protest mot Clas Ohlsons försämrade villkor.

De som deltog på mötena där beskedet gavs berättar att det var en mycket upprörd stämning i lokalen, flera lämnade i affekt och drämde i dörrarna.

– En del blev ledsna och sa att de inte kommer kunna bo kvar i sina hus, de kommer inte klara av lånen helt enkelt. En del ensamstående började gråta. Det blir en sådan kontrast när man tittar på hur vd:ns lön höjs samtidigt, säger en av dem.

Vdn:s lön: 17 miljoner

Vd:n Kristoffer Tonströms lön har ökat kraftigt och uppgick senaste året till drygt 17 miljoner inklusive bonusar.

Efter mötena i Insjön åkte han hem till Stockholm där han samma kväll tog emot priset ”Årets ledare” vid en gala Svensk Handel arrangerade på Berns. Enligt motiveringen har hans ledarskap inneburit att ”engagemanget och stoltheten bland medarbetarna vuxit till nya höjder”.

Vinnarna på galan där Clas Ohlsons vd Kristoffer Tonström prisades som årets ledare, med motiveringen att ”engagemanget och stoltheten bland medarbetarna vuxit till nya höjder”.

Clas Ohlson låter via bolagets kommunikationschef meddela att ingen ansvarig vill låta sig intervjuas om kritiken mot företaget.

Han skriver i ett mejl att Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion i november efter att ett skyddsombud gjort en framställan där han kritiserade arbetsmiljön.

”Samtliga 10 punkter i skyddsombudets framställan antingen avvisas, avskrivs eller avslås. Av Arbetsmiljöverkets svar framgår att Clas Ohlson har rutiner och arbete kopplat till frågorna om arbetsmiljö. Med andra ord så arbetar vi med dessa frågor och syftet är naturligtvis att skapa en bättre arbetsmiljö”, skriver han.

Gällande fackets representanter som försvunnit skriver han att bolaget aldrig kommenterar personalärenden i media.

Förlorar prestationslönen

Avtalet som nästan alla lagerarbetare till slut skrev på innebär att de kommer förlora prestationslönen och flera andra förmåner i maj. Det som blir kvar är kollektivavtalet och en ny bonus som liknar den företaget har för butiksanställda, men den kommer vara klart lägre än nuvarande prestationslön .

Fackklubbens ordförande Maja Jansson säger att de fortsätter att kämpa för att få till förhandlingar om avtalet.

– Jag hoppas att de i alla fall kan ge tillbaka någonting, bara för att vi ska få tillbaka någon slags glädje i jobbet. Och att de kanske vill försöka vinna tillbaka förtroende från de anställda, för där har de ett riktigt motstånd just nu.

”Kommer bli värre”

Den anställde som tidigare i texten beskrev hur stämningen var under 00-talet är inte lika hoppfull när det gäller lagrets framtid.

– Jag ser inget slut på det här så länge man inte gör upp med det som har skett. Det kommer aldrig ske med den här ledningen, de blir aldrig mätta, de blir aldrig nöjda. Det kommer bli värre.

I dag är det Clas Ohlsons ättlingar som kontrollerar bolaget, finns andan som deras släkting skapade fortfarande kvar?

– Nej, det är bara något man pratar om. Clas Ohlson är som vilket Amazon som helst i dag.