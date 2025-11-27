Artikeln i korthet År 2001 infördes en förändring i turordningsreglerna som tillät småföretag med upp till tio anställda att undanta två personer vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Detta gjorde det lättare för grupper som unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden, då rekryteringströsklarna sänktes.

Unga. Utrikes födda. Långtidsarbetslösa. Det är personer som har extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Och just de fick bättre jobbchanser efter en ändring av de så kallade turordningsreglerna år 2001.

Det här visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads– och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Då, 2001, blev det nämligen möjligt för småföretag med upp till tio anställda att undanta två personer när de skulle säga upp på grund av arbetsbrist. Vanligtvis gäller grundprincipen i turordningsreglerna, att den som jobbat längst har starkast skydd. Den så kallade ”sist in, först ut”-principen. Men nu fick man undanta två personer från de reglerna.

– Småföretagen sänkte rekryteringströskeln och blev mindre selektiva i sin rekrytering efter reformen. När det blev enklare att välja vem som skulle säga upp började de helt enkelt anställa personer som tidigare nog uppfattats som mer osäkra kort och som inte skulle ha nått över tröskeln, säger Jan Sauermann, en av forskarna på IFAU som skrivit rapporten, i ett pressmeddelande.

Mer erfarna sades upp

Ändringen ledde till att företagen rekryterade fler. Men också att någon som arbetat lite längre än den som undantas kan bli av med jobbet. De som jobbat länge påverkas dock inte, eftersom de står högt i turordningen.

Effekterna av reformen var enligt IFAU:s rapport störst i de allra minsta företagen och avtog ju större företagen var.

–Vi visar att anställningsskyddets utformning inte bara påverkar sysselsättningen, hur många som jobbar, utan även vilka som får jobben i de här småföretagen, säger Jan Sauermann.

”Tydlig avvägning”

De gamla turordningsreglerna har ersatts av nya i lagen om anställningsskydd, las. Det skedde 2022 och var en omdebatterad förändring.

Efter den får alla arbetsgivare undanta upp till tre anställda. För arbetsgivare som omfattas av det så kallade huvudavtalet mellan fack och arbetsgivare kan det bli ännu fler.

Forskarna på IFAU lyfter i ett kortfattat resonemang de nya LAS-reglerna. De skriver att ytterligare minskat anställningsskydd, som skedde 2022, kan göra det enklare för grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden.

– Företag tar lite mer risker när de anställer personer, och det blir lite bättre för de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, även med reglerna från 2022. Det kan hjälpa personer som är arbetslösa, unga eller har en funktionsvariation, säger Jan Sauermann men betonar samtidigt att reformerna skiljer sig åt och inte helt går att jämföra.