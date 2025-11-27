Fackets larm – hemliga löner hos byggföretag med avtal

Facket Byggnads har hamnat i vass konflikt med det litauiska byggbolaget UAB Ordesta om löner och villkor för runt 90 anställda på byggen i Norrköping och Linköping.

Byggnads påstår att företaget vägrat lämna ut vissa uppgifter om de anställda – information som krävs för att facket ska kunna granska om kollektivavtalet följs.

Enligt facket har de bara fått se delar av materialet – och för ungefär hälften av de anställda saknas det helt.

– Det är allvarligt att vi inte får det vi har rätt till. Vi har fått delar, men inte allting. Då vet vi inte vad som är rätt och fel, säger Peter Sjöstrand, chef för kontroll av byggen på Byggnads.

Stickprov avslöjade brister

Enligt Peter Sjöstrand var de anställdas namn överstrukna i vissa dokument, och i vissa saknades dem helt.

Och när facket gjorde ett stickprov upptäckte de att en byggjobbare hade jobbat fler timmar än vad han fått betalt för.

Men UAB Ordesta har en helt annan bild av saken – enligt vd Danas Dambrauskas stämmer inte det Byggnads anklagar dem för.

”Vi har fullständig dokumentation av all korrespondens som tydligt visar att Ordesta inte på något sätt har undvikit förhandlingar. Tvärtom har vi upprepade gånger uppmanat Byggnads att träffa oss, begärt klargöranden och till och med föreslagit konsultativa möten – vilka Byggnads representanter konsekvent avböjt eller inte besvarat”, skriver han i ett mejl till Arbetet.

Danas Dambrauskas uppger att företaget flera gånger kallats till nya granskningar med kort varsel, samtidigt som förhandlingar redan pågick.

Enligt honom har facket aldrig visat vad som skulle vara fel.

Riskerar saftigt skadestånd

Nu tas konflikten vidare – när Byggnads stämmer UAB Ordesta i Arbetsdomstolen.

Om bolaget döms kan de tvingas betala 750 000 kronor i skadestånd.

– När vissa bolag inte gör det vi är överens om mellan parterna skapar det en snedvriden konkurrens, och anställda riskerar att inte få rätt löner och ersättningar, säger Peter Sjöstrand från Byggnads.

Men UAB Ordesta är inte oroliga för att möta Byggnads i domstolen – utan ser fram emot att få visa att de inte gjort något fel.

”Vi kommer gå till domstol med rak rygg – vi har fakta, bevis och ett heltäckande material”, skriver Danas Dambrauskas.