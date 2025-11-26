Städare kortar operationsköer – ”tydlig effekt på antal operationer”

0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Danderyds sjukhus har på ett år kortat operationsköerna med 200 patienter. Numera opereras 80 procent av patienterna inom vårdgarantins 90 dagar.

En viktig orsak till det ökade antalet operationer är ett pilotprojekt som startades i våras och involverar städpersonalen.

Fler operationer och mindre stress

I stället för att operationssjuksköterskan och undersköterskan städar mellan operationerna har de kunnat fokusera på att avsluta operationen i lugn och ro samtidigt som de kunnat förbereda sig inför nästa patient.

Detta eftersom städpersonalen har stöttat med städningen av salarna.

– Totalt har det gett en tydlig effekt på hur många operationer som kan genomföras under en period samtidigt som känslan av stress har minskat, säger Veronica Mill, vårdenhetschef på ortopedoperation, i ett pressmeddelande.

De ändrade städrutinerna är en av flera riktade insatser på sjukhuset i Danderyd. Operationer på helger och att enklare ingrepp utförs utanför operationssalarna har också bidragit till de kortade operationsköerna.