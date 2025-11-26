Smartare kabelmärkning med Simplewires nya produkt

Han är sverigeansvarig för Simplewire som premiärvisades på elmässan i Kista.

Syftet med Simplewire är att märka och identifiera kablar och enheter i en anläggning.

Detta utan svårlästa märkskyltar och solblekta klisterlappar, den gammaldags märkning som så ofta blir eftersatt och försvårar mer än hjälper i sökandet.

I stället används en elektronisk märkning som Simplewire menar blir både säkrare och spar tid.

Identifiera med en skanner

Simplewire utgår från centralen där ringkärnor monteras runt respektive utgående grupp.

De kopplas mot en enhet som skickar ut unika signaler.

Med en skanner kan du sedan identifiera den grupp du söker genom att hålla den mot en brytare, ett uttag eller en kabel och läsa av en bildskärm där koden översätts till rätt gruppsäkring.

– Du kan söka på kablar på en kabelstege eller var som helst i anläggningen. Skannern rangordnar de starkaste signalerna vilket gör att du får ett säkert resultat. Mycket säkrare än en tonsökare, säger Dick Hellman.

Håll skannern mot brytare eller kabel och se märkningen.

Fungerar även i strömlöst läge

En stor poäng är att det går att göra både i strömlöst läge och med ström på.

Du behöver alltså inte bryta ned grupp för grupp. Skannern läser också av koden från ”rätt” håll och luras inte av koder som tagit bakvägar via noll- och jordskenor ut på nätet.

Simplewire finns i två varianter; Core är tänkt för större anläggningar som ofta byggs om typ industrier, sjukhus och mässhallar, Flex är en mindre, mobil variant som tar upp till tio grupper i taget, kanske mer som ett verktyg för felsökning.