Kända för sin Dubaichoklad – stäms efter att inte betalat lön  

Artikeln i korthet Hedh-Escalante Chocolatier i Malmö har hamnat i tvist med fackförbundet Livs, som stämmer företaget på över 400 000 kronor för brister i löneutbetalningar.

Facket menar att en anställd gått miste om löneökningar och andra förmåner, medan företaget hävdar att de betalat rätt lön med vissa förseningar.

Hedh-Escalante Chocolatier genomgår en företagsrekonstruktion på grund av ekonomiska problem, bland annat på grund av uppskjutna skatter efter pandemin. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Hedh-Escalante Chocolatier tillverkar chokladpraliner, bakverk och andra delikatesser i Malmö. Bland annat den så kallade Dubaichokladen som har trendat i sociala medier.

Men efter att en anställd fått för lite lön, stämmer nu fackförbundet Livs bolaget på över 400 000 kronor i Arbetsdomstolen.

Tvist med facket

Medan företaget hävdar att de har gjort rätt för sig är facket av en annan åsikt.

– Vi står fast i vår sak och därför har vi stämt dem, säger Benny Kolnby, ombudsman på Livs.

Livs anser att deras medlem bland annat har gått miste om löneökningar, semestersättningar och avsättningar till sitt arbetstidskonto.

Löneproblem tidigare

I en granskning i Sydsvenskan från i somras har anställda vittnat om långa arbetspass och löner som inte betalades ut.

Benny Kolnby på Livs säger att de tidigare haft ärenden om felaktiga löner på företaget, men att det då löst sig efter fackets ingripande.

– Då gjorde arbetsgivaren rätt när vi upptäckt fel i lönerna, säger han.

”Bemöter det gärna”

Hedh-Escalante Chocolatier tillbakavisar Sydsvenskans uppgifter.

”Däremot har vi varit försenade med utbetalningar och våra medarbetare har varit informerade om detta då det har skett”, skriver talespersonen Katarina Lilja i ett mejl till Arbetet.

Företaget säger sig inte ha tagit emot en stämning från Arbetsdomstolen och menar att de har dokumentation som styrker att all lön är betald efter avdrag för tid den anställde varit ledig.

”Om ärendet går vidare bemöter vi det gärna”, skriver Katarina Lilja.

Dras med skulder

Efter problem med att betala sina skulder är Hedh-Escalante Chocolatier nu i företagsrekonstruktion. Det är ett alternativ till konkurs för företag med ekonomiska problem men som bedöms kunna överleva på sikt. Enligt företaget beror deras problem på uppskjutna skatter efter pandemin.

Rekonstruktionen påverkar inte stämningen, men skulle företaget gå i konkurs kan fackets jurister försöka kräva tillbaka den uteblivna lönen från konkursförvaltaren.