33-åringen föll 120 meter mot sin död på världsarvet – nu döms vd

Artikeln i korthet En man omkom i en fallolycka från ett antenntorn när den arbetskorg han stod i lossnade och föll över hundra meter till marken. Korgen hade förlängts för tidigare målningsarbeten, vilket gjorde den farlig att använda på höjder över 60 meter.

Vd:n för ett företag som ansvarade för att montera korgen döms till villkorlig dom och böter eftersom det saknades säkerhetsstopp för korgen och den inte besiktigades efter modifieringen.

Informationen om höjdbegränsningen nådde aldrig männen som använde korgen, vilket ledde till att de hissade den för högt utan att veta riskerna.

Hans båda kollegor hinner uppfatta att något är fel och fästa in sina säkerhetsselar i det antenntorn som de arbetar i. Men 33-åringen faller när hängställningen, en höj- och sänkbar arbetskorg, de står i lossnar från sitt fäste. Den har hissats alldeles för högt upp i tornet.

Det är ett högt och brutalt fall där han omedelbart dör. Korgen han stått i ligger krossad på marken efter fallet.

Monterade ned ställningar

”När vi kommer fram ser jag flera personer som sitter vid vägkanten. De är väldigt medtagna och de är alldeles vita i ansiktet och deras blickar är tomma”, skriver en av poliserna som var först på plats i en rapport från olycksdagen.

Översiktsbild från olycksplatsen.

Nu döms vd:n för företaget som monterade hängställningen till villkorlig dom och 60 dagsböter, företaget ska också betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot.

Olyckan inträffade en solig septemberdag 2022. Männen skulle montera ned byggställningar på ett 127 meter högt antenntorn på världsarvet Grimeton, en äldre radiostation. Ställningen hade använts när tornet tidigare rengjorts och målats om.

Fick bara hissas 60 meter

Men hur kunde han falla?

Männen hade tagit sig högst upp i tornet med hängställningen, en sorts arbetskorg som också fungerar som en hiss. De var över hundra meter över marken, utan kunskap om att korgen var ombyggd på ett sätt så att den inte fick användas på mer än 60 meters höjd.

När målningsarbeten skulle göras på lägre höjd, där det konformade tornet blir bredare, hade korgen förlängts från åtta till fjorton meter för att de skulle komma åt överallt. Den blev då farlig att köra högre upp än 60 meter.

Vd:n som skötte montaget av hänganordningen döms eftersom han inte monterade stopp som gjorde det omöjligt att hissa korgen högre upp än så, och heller inte besiktigade anordningen efter att den ändrats.

Resterna av hissplattformen, efter att den fallit över hundra meter och slagit i marken.

Information nådde inte fram

Mannen har själv nekat till brott och hävdat att korgen monterades för att fyra målare som hade koll på höjdreglerna skulle använda den.

Men som så ofta i byggsektorn var en rad entreprenörer inblandade. Olika företag anlitades för att måla, montera hängställningen och montera byggställningar. Ställningsföretaget tog i sin tur in personal från ett annat företag, där den omkomne mannen arbetare.

Enligt förhör med hans kollegor nådde informationen att man inte fick åka högre än 60 meter med den ombyggda korgen aldrig dem, därför tog de den till toppen när ställningsdelarna skulle forslas ned.