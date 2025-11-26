Artikeln i korthet Trots en tidigare brist på lokförare står allt fler nyutbildade utan jobb, vilket skapar missnöje bland dem som studerar eller är nyutbildade.

Av en klass på 26 lokförarstudenter i Sundsvall har endast fem lyckats få jobb, vilket innebär att det tidigare löftet om goda anställningsutsikter inte stämmer längre.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har ökat antalet utbildningsplatser baserat på den förväntade efterfrågan, men snabba förändringar på arbetsmarknaden gör det svårt att anpassa utbildningen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare.

Allt fler lokförare står utan jobb. Detta trots att tågbranschen larmade om lokförarbrist för bara ett par år sedan, vilket fick rekordmånga att söka till utbildningarna. Nu växer missnöjet bland lokförare på väg ut i arbetslivet.

– När vi pratar om att endast en handfull elever per klass får jobb i hela landet så är ju utbud och efterfrågan helt slagna ur spel, säger en nyutbildad och arbetslös lokförare.

Fler arbetslösa lokförare Lokförare inskrivna på Arbetsförmedlingen. (Gäller oktober månad) 2025: 96 2024: 67 2023: 48 2022: 34 2021: 42 2020: 58

Endast ett fåtal fick jobb

Av 26 personer som tog examen i hans klass i Sundsvall under hösten har endast fem fått jobb som lokförare.

När han själv sökte till utbildningen fick han höra att den som hade klarat den och visat framfötterna på praktiken i princip var garanterad jobb.

– Sedan möts man av en vägg där behovet är mättat i hela landet. Var det ingen som kände till detta?

Nya beskedet: ”Inte kul”

En elev på en annan utbildning i landet fick höra att jobbutsikterna hade förändrats precis när utbildningen startade. Eleverna fick ta ställning till om de ville gå vidare med utbildningen ändå.

– Hela tiden hade vi ju fått höra att de skriker efter lokförare. Men precis när vi började hade det hunnit skifta. Det är inte kul, säger eleven som också vill vara anonym.

Lokförarutbildningen utökades

De flesta lokförarna utbildas genom yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) avgör hur många som ska utbildas. När tågbranschen larmade om brist på lokförare för ett par år sedan utökades utbildningsplatserna.

– Vi behövde gasa upp temporärt för att lösa problemet då. Resultaten har också sett ganska goda ut, där många fått jobb, säger Joel Junros, analytiker på MYH.

Nu är allt fler lokförare arbetslösa. Hur ser ni på det?

– Det är supertråkigt. Det här är en utbildning som ska leda till jobb, det är ju hela konceptet. Vår förhoppning är att det här är en tillfällig svacka, säger Joel Junros.

Svårt ställa om snabbt

När MYH tilldelar utbildningsplatser försöker de avgöra det framtida behovet av lokförare. Men snabba förändringar på arbetsmarknaden är svåra att hantera, enligt Joel Junros.

– En utbildningsanordnare blir i genomsnitt beviljad att genomföra utbildningen i tre omgångar, så oavsett vad som händer på arbetsmarknaden rullar utbildningen på i ett par år.

Hoppas på jobb

Robert Stumsner som pluggar till lokförare i Hallsberg känner sig ändå optimistisk, trots de allt dystrare utsikterna. Han har jobbat länge inom järnvägen och sett branschen svänga fort.

– Sedan är frågan hur länge jag som individ och vår klass behöver vänta och hur länge vår utbildning är väsentlig innan vi får jobb, säger han.