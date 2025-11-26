Politiker reagerar nu på att endast 84 personer fått ett etableringsjobb sedan anställningsformen kom på plats, något som tidningen Kollega rapporterat om.

Både fack och arbetsgivare men även staten var med och tog fram insatsen som skulle ge tusentals jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa.

Nu kallar arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) till sig parterna, som han menar behöver ”lägga i en andra växel”, skriver TT.

”Etableringsjobben behöver bli fler, annars behöver vi tänka om och satsa på andra åtgärder”, säger Johan Britz till TT.

Regeringen: ”Har levererat”

Staten finansierar en del av lönen som de med etableringsjobb får.

Samtidigt rapporterar Aftonbladet att även finansminister Elisabeth Svantesson (M) kallar arbetsmarknadens parter till krismöte. Hon kallar resultatet för etableringsjobben, alltså de 84 jobben, för uselt.

– Det fanns ungefär en miljard avsatt för etableringsjobb, precis i enlighet med det som parterna har velat. Vi har levererat, säger Elisabeth Svantesson till Aftonbladet.

Finansministern: ”Har tröttnat”

Hon menar att regeringen gjort sitt men att fack och arbetsgivare misslyckats genom att inte fixa jobb.

– Det har jag tröttnat på. Så därför kommer jag att kalla upp dem. Och jag vill att de förklarar sig om varför vi har ett så bedrövligt resultat, säger hon till Aftonbladet.

Martin Wästfelt, förhandlingschef på fackförbundet Unionen som var med och förhandlade fram etableringsjobben, har tidigare sagt till tidningen Kollega att han känner ett ansvar och en skyldighet.

– Vi ska göra allt vi kan för att det här ska fungera. Det är klart ett problem när bara knappt hundra får möjligheten, när gruppen fortfarande är runt 100 000. Den stora bristen är att det inte är tillräckligt tydligt hur matchningen ska fungera, säger Martin Wästfelt.