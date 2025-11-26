Artikeln i korthet Arbetsledare på Clas Ohlsons centrallager i Insjön sparade känsliga anteckningar om anställda i dokument som gick att nå via terminaler på lagret. Uppgifterna läckte ut och fick många anställda att må dåligt.

När Clas Ohlson anmälde läckan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) mörkades omfattningen. Myndigheten lade sedan ner ärendet.

Företaget uppger att de ansvariga för läckan inte längre jobbar kvar, men personalen upplever att det fortfarande finns en övervakningskultur på lagret. Läs mer

Några lagerarbetare på på Clas Ohlsons centrallager i Insjön upptäcker i november 2020 ett mappsystem på en dator vid en av terminalerna på golvet. Bland mapparna finns textdokument där arbetsledare gjort noggranna anteckningar om medarbetare.

En av lagerarbetarna berättar hur de med ökad upprördhet läste hur arbetsledarna beskrev deras kollegor. Vi har bytt ut namnen på alla utpekade personer i dokumenten.

”Johan L går i slowmotion. Är väldigt seg och har ett dålig kroppspråk. Dåligt engagemang. Blir feedback nästa vecka.”

”Ahmed fortsatt förvirrad och tankspridd. Glömde mobilen på toaletten.”

”Anders tog på sig att prata med Erik om Svettlukt vet ej om han har gjort detta.”

Registrerade ”felaktigt beteende”

Många på skiftet flockades runt datorn och ryktet om uppgifterna spreds efteråt som en löpeld bland lagrets anställda.

– Det kändes väldigt obehagligt att människor som man gick och pratade med på daglig basis rapporterade allt man gjorde, man kände att man var under luppen, säger en av lagerarbetarna.

Ett genomgående tema i dokumenten, som vi tagit del av, är hur arbetsledarna övervakade personalen och dokumenterade det som beskrivs som ”felaktigt beteende” – något som ledde till ”feedback”. Ett flertal noteringar gällde exempelvis anställdas toalettbesök.

”Johannes E har tagit lite väl långa toalettpauser. Ser nästan ett mönster där man går på toa i 15 min. Vi håller honom under uppsikt. Blir samtal nästa vecka om det fortsätter.”

En annan återkommande anmärkning är att arbetsledarna anser att medarbetare pratar för länge med varandra:

”Nadja och Kowalski bör hållas under uppsikt, har lätt för att hamna i långa samtal.”

Digitala spår

Precis som på andra lager har digitaliseringen av verksamheten inneburit att det mesta under personalens arbetsdag lämnar digitala spår. Det sker när anställda går in genom entrén och stämplar in för att börja sina pass. Varje vara de packar registreras och det finns även videokameror som övervakar delar av lagret.

Dokumenten visar hur ledningen använt delar av informationen för att övervaka och tillrättavisa personalen. Det finns flera filer med statistik över exakt hur många varor olika arbetare packat. I arbetsledarnas texter finns kommentarer om någon inte håller måttet:

”Låg produktion på ML på dessa personer: Berit 89, Lotta 117, Ahmed 119, Ola 119, Ivan 129.”

De finns också filer med statistik, där de använt data från stämpelklockorna för att sammanställa hur många gånger var och en i personalen kommit försent och exakt hur många minuter de varit försenade.

På centrallagret i Insjön finns flera terminaler. Det var vid en sådan som anställda upptäckte att de kom åt chefernas omdömen. (Bilden är tagen vid ett annat tillfälle.)

Känsliga uppgifter om sjukdomar

I arbetsledarnas anteckningar framgår det också att de håller noggrann koll på när de anställda påbörjar arbetspassen. Det finns också många noteringar där de skrivit upp arbetare som de anser stämplar in för nära arbetsdagens start, till exempel den här om en grupp som börjar 6.00:

”Fortsatt sena instämplingar – Linda 5,57, Emma 5,56, Omar 6,00, Johan 5,59. Låter detta vara idag då det är fredag och fortsätter med feedback v.29.”

Det förekommer också en mängd känslig information i filerna. Det finns excel-filer med statistik över de anställdas sjukdagar och i arbetsledarnas kommentarer nämns ofta om någon anställd varit sjuk. I flera fall nämns både för- och efternamn och sjukdomssymptom. Det finns också noteringar om personer vars närstående nyligen avlidit.

Bland mapparna finns också bilder från en fjällresa, där, till synes, kraftigt berusade personer dricker, dansar och spexar framför kameran.

”Inget säkerhetstänk alls”

Allt det här ligger på datorn på lagret. Lagerarbetare berättar att det gick att se informationen även från andra datorer på lagret. Genom att ändra i adressfältet kom man in i mappsystemet.

– Det var enkelt för vem som helst som är lite datorkunnig. Det fanns inget säkerhetstänk alls, säger en av arbetarna.

Mappsystemet var ett sätt för chefer att dela information med varandra och innehöll filer som var över 15 år gamla. Men det är oklart hur länge även andra hade möjlighet att se filerna. Vissa av dem vi pratat med säger att det i efterhand kom fram att flera obehöriga varit inne i mappsystemet även innan läckan.

Incidenten rapporterades till facket vilka i sin tur meddelade lagrets ledning som tog bort möjligheten att se filerna. Men anställda berättar att det uppstod en märklig stämning på lagret efteråt.

På Clas Ohlsons centrallager jobbar omkring 350 fast anställda. Många tog det hårt när chefernas kränkande omdömen fick spridning.

”Många mådde dåligt”

Vissa anställda fick reda på att de pekats ut i dokumenten. Men de visste inte vilka av de hundratals personerna som jobbade på lagret som läst kommentarerna om deras sjukdomar, kroppsodör, hållning eller arbetsförmåga.

En anställd som pratat med flera som var utpekade säger att en del tog det hårt .

– Det var många som mådde dåligt. Vi har ju till och med långtidssjukskrivningar som är kopplade till det här. Det är riktigt, riktigt illa.

Det skapades också en osäkerhet eftersom många inte visste om de själva var utpekade i dokumenten och vad arbetsledarna i så fall skrivit om just dem.

Anställda kallades till samtal

När ledningen på lagret fick reda på läckan vidtog de kraftiga åtgärder. Läckan tätades till och personal som de misstänkte hade sett något kallades in på samtal.

Enligt ledningen var det för att skydda dem som pekats ut. Men personal vi talat med upplever att det främst var för att tysta ner det som skett.

– Det blev turbulent ganska omgående. Chefer som brukade vara väldigt osynliga på golvet började gå runt olika personer som de förstod hade sett det här. Cheferna insåg att det här var inte alls bra för deras räkning, så de började bli jättenervösa, säger en av dem.

Så gjorde vi granskningen Vi har sett stora delar av dokumenten i mappsystemet som läckt. Vi har även tagit del av annan dokumentation som bevisar händelser som beskrivs i texten och pratat med ett flertal personer som arbetar på lagret. Skälet till att de valt att vara anonyma är att de befarar repressalier från arbetsgivaren om de talar öppet. I citaten från dokumenten som återges i artikeln har vi bytt ut namnen på personer som pekas ut. Läs mer

Företaget mörkade om läckan

Vid den här typen av läckor är företag skyldiga att rapportera till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen. Men i Clas Ohlsons mycket kortfattade anmälan märks inget av den dramatik som utspelade sig på lagret i Insjön.

Vi kan också avslöja att bolaget valde att mörka omfattningen av läckan för myndigheten.

I anmälningsformuläret ska bolaget bocka i rutor för vilka personuppgifter som har läckt. De finns bland annat rutor för ”Hälsa” och för ”Identifierande information” som för- och efternamn.

Men trots att dokumenten innehåller mängder av sådana uppgifter valde Clas Ohlson att inte kryssa i rutorna, utan skrev endast i en kommentar att: ”Mapparna innehåller mestadels okänsligt material, dock förekommer känslig information av personalkaraktär.”

De ska också fylla i vilka konsekvenser incidenten kan få. En av rutorna där är ”Skadat anseende”. Men trots alla kränkningar och känsliga uppgifter som låg ute kryssade bolaget inte heller i den rutan.

Kort därefter beslutade myndigheten att lägga ner ärendet.

”Skulle inte säga att det är ett tandlöst system” Så här svarar IMY om Clas Ohlson-läckan: IMY:s jurist Viktor Johnsson har själv inte medverkat i beslutet men säger att vad han kan se så har myndigheten baserat beslutet på informationen i Clas Ohlsons anmälan. – Det som vi har känt till är det som framgått i själva anmälan. Att mapparna främst ska innehålla okänsligt material men att de kan innehålla känslig information av personalkaraktär. Men sen har de ju inte fördjupat det. Ni har baserat beslutet att avsluta ärenden på information ni fått från bolaget som själva är skyldiga till incidenten, det låter som ett tandlöst system? – Jag skulle inte säga att det är ett tandlöst system, men det bygger till en viss del på tillit. Det finns en skyldighet att anmäla och uppge viss information i anmälningarna och vi vill ju gärna tro att de som är personuppgiftsansvariga gör vad de kan för att svara i linje med lagstiftningen. Vad anser du om att Clas Ohlson undanhållit information för er? – Det är klart att det är beklagligt om det är så. Utan att granska ärendet i dess helhet vill Viktor Johnsson inte uttala sig om huruvida Clas Ohlson brutit mot några lagar. – Men det låter ju som att det skulle kunna finnas vissa problematiska områden här när det kommer till delar av behandlingen, dels när det kommer till vilka uppgifter som lagras, vilka som haft tillgång till dem och på vilket sätt de används. Han betonar också att IMY har möjlighet att ta upp ärendet igen om det kommer nya uppgifter. Läs mer

Fler läckor

Clas Ohlson uppgav i sin anmälan att de tagit bort mappstrukturen och åtgärdat läckan. Men andra dokument vi tagit del av visar att företaget läckte ny information även efteråt.

Då fick en lagerarbetare ett mejl från en chef med uppgifter som låg på programmet Sharepoint. När arbetaren klickade in sig fick han även tillgång till andra mappar. Bland annat ett dokument där sommarvikarier kartläggs på ett liknande sätt som i den tidigare läckan. Bland annat beskrivs språkkunskaperna hos medarbetare med utländsk härkomst.

”Språket var ett problem till att börja med. Behöver kontrollera att han förstår helt. HÅLLA KOLL PÅ HONOM”, kommenteras en medarbetare.

Ansvariga nobbar intervju

De ansvariga på Clas Ohlsons centrallager vill inte ställa upp på intervju om det som inträffat. Kommunikationschefen Niklas Carlsson skriver i ett mejlsvar att de personer som hanterade detta för fem år sedan inte jobbar kvar.

Hur ser ni på att era teamleaders skrivit om lagerarbetare på det här sättet?

”Jag har inte sett uppgifterna du refererar till men det är en självklarhet att alla inom bolaget ska ha ett respektfullt språkbruk gentemot kollegor.”

Niklas Carlsson, kommunikationschef på Clas Ohlson.

I filerna fanns stora mängder hälsouppgifter samt för- och efternamn. Trots det valde ni att inte kryssa i de rutorna i er anmälan till Datainspektionen. Varför undanhöll ni de uppgifterna för myndigheten?

”I anmälan till Datainspektionen 2020 har det angetts: ”Dock finns det känslig information av personalkaraktär i mappstrukturen”. Vi utgår från att ingen information medvetet undanhållits.”

Lagerarbetare vi pratat med anser att era åtgärder efter läckan främst syftade till att tysta ner det som hänt. Hur vill ni kommentera det?

”Det var bolaget som gjorde anmälan till Datainspektionen. Det är svårt att se hur det kan tolkas som att tysta ned incidenten”, skriver han.

”Övervakningskulturen har överlevt”

De anställda vi pratat med anser att Clas Ohlson inte gått till botten med det som inträffat.

– Det har inte fått några konsekvenser överhuvudtaget för de ansvariga. De höll sig i skinnet ett par tre månader sedan var det i gång igen, säger en.

– Den här övervakningskulturen har överlevt. De saknar tillit till personalen, säger en annan.

I dag är delar av lagret tv-övervakat och övervakningsbilderna visas på en stor skärm i det rum där de som styr den dagliga produktionen sitter.

– De säger att det är för att se hur mycket gods det är på golvet. Men de ser ju oss och ibland ringer de från produktionsstyrning och säger. Varför svarar du inte i telefonen? Så de sitter och tittar på när man jobbar. Det är lite ”Truman show”.

”Varje vara registreras”

Enligt de vi pratat med finns det också exempel där ledningen använt data från när anställda går in genom entrén.

– Det kan vara att man har glömt sin matlåda och går ut och hämtar den i bilen. Då har de fått höra: Vi ser att du lämnade din station 10.10 och gick in i porten igen 10.15. Det var inte på din rast, det är otillåten frånvaro.

Varje vara lagerarbetarna plockar scannas och registreras. Andra anställda kan se hur deras kolleger presterar i realtid.

Kommunikationschefen Niklas Carlsson hänvisar där till en framställan från ett skyddsombud till Arbetsmiljöverket där bland annat individövervakning kritiserades. Den avslogs nyligen för att myndigheten ansåg att det saknas lagstöd för att förbjuda mätningen av individuella prestationer.

”Av Arbetsmiljöverkets svar framgår att Clas Ohlson har rutiner och arbete kopplat till frågorna om arbetsmiljö. Med andra ord så arbetar vi med dessa frågor och syftet är naturligtvis att skapa en bättre arbetsmiljö”, skriver han.

Mätningar ger sämre arbetsmiljö

En av de anställda vi pratat med anser däremot att mätningarna påverkar arbetsmiljön. Hen säger att målen för hur mycket de ska plocka har höjts. Och om någon presterar under målen kan det hållas emot dem.

Hen berättar om en kollega som jobbat på lagret i över 20 år som kom gråtandes efter ett samtal med en chef där hon fått besked om att hon låg under snittet.

– Hon kanske inte är den snabbaste men jobbar bra och är väldigt hjälpsam. Hon är ingen som fuskar eller slarvar utan tänker på kvalitet och på Clas Ohlson.