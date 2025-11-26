Bianca Kronlöf om sin vårdroman: ”Alla de otäcka sakerna har hänt på riktigt” 

Du spelade vårdbiträde i filmen ”Så länge hjärtat slår” och nu har du skrivit en roman om en vårdcentral, varför?

– Att jag skriver om vården är för att jag har de här historierna omkring mig. Min man är läkare, mamma var sjuksyrra och min bästa kompis utbildar sig till läkare. När jag hör deras historier tänker jag att folk måste få veta det här, att så här sjukt är det. Man behöver inte hitta på för verkligheten är redan sinnessjuk.

AT-läkaren i boken ges inte möjlighet att ge patientsäker vård, hur mycket är taget från verkligheten?

– Det jag har hittat på är karaktärerna. Alla patientmöten och problem har hänt på riktigt. Diabetespatienten som blivit felbehandlad av hyrläkare efter hyrläkare och så kommer en ny läkare som vågar gå emot alla kollegor. Alla de otäcka sakerna i boken har hänt på riktigt. Också arbetsförhållanden. Min önskan med boken är att vårdpersonal ska känna sig sedda och att vi som inte jobbar i vården ska börja engagera oss.

”Info från repan – en vårdslös satir om vården” av Bianca Kronlöf.

I boken engagerar sig personal och chefer i en urspårad mejltråd i stället för de stora problemen, berätta!

– Det är väldigt ironiskt att på en arbetsplats där alla biter ihop och offrar sig själva blir alla galna av en mejltråd. Hade alla engagerat sig fackligt eller tagit i den dåliga stämningen hade det kanske gått bättre. Mejltråden har hänt på riktigt, varenda mejl är från min mans arbetsplats. Det var vår kvällsläsning. Jag började fantisera om vem är den jättearga professorn som svarar med alla sina titlar, vem är sjuksyrran. Jag har avidentifierat och bytt namn på alla. När jag rest runt kan folk säga: vi har en liknande mejltråd på mitt jobb.

Boken är också väldigt rolig och du slår ett slag för den slaka kuken, berätta!

– Den slaka kuken är en bra symbol för att vi alla låtsas saker som inte är sant. Varje gång någon ritar en penis så står den rakt upp, men det är inte så en penis ser ut större delen av tiden. Vi lever i en värld där alla låtsas, man ska vara mer och stor. Det är ett roligt sätt att lyfta något avancerat, filosofiskt och viktigt. Jag gillar att hitta en symbol där folk blir såhär: det har jag inte tänkt på. Och då är det ändå en kroppsdel som sitter på hälften av oss.