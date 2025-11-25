S utmanade om att ta bort karensavdraget – SD röstade nej

Det var upplagt för dramatik i riksdagen på tisdagen när Socialdemokraterna (S) utmanade de andra partierna till omröstning i socialförsäkringsutskottet.

Frågan var om Sverigedemokraterna (SD) skulle bryta med Tidösamarbetet och rösta för att avskaffa karensavdraget tillsammans med S.

Inför mötet öppnade SD:s vice partiledare Henrik Vinge för den möjligheten:

– Det är ingen hemlighet att vi drivit frågan tidigare. Jag ser att det finns goda skäl att se över systemet, sa han till Aftonbladet och uteslöt inte att partiet skulle rösta för.

Även Kristdemokraterna (KD) har tidigare signalerat att de vill ”titta vidare” på frågan om att ta bort karensavdraget.

Men när omröstningen väl hölls blev det ingen skräll.

Karensavdraget När du är sjuk och hemma från jobbet får du mindre sjuklön första dagen, på grund av karensavdraget. Avdraget motsvarar 20 procent av vad du tjänar på en vecka. Syftet är att minska kostnaderna för sjukförsäkringen och att färre ska sjukskriva sig ”i onödan”. Kritiker menar att karensavdraget kan göra att folk går till jobbet sjuka för att slippa förlora pengar. En annan vanlig kritik är att systemet slår hårdare mot yrken där man inte kan jobba hemifrån när man är sjuk, som inom vård och omsorg. Läs mer

Majoritet emot

SD röstade nej – tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

Därmed föll förslaget och karensavdraget blir kvar.

Men även om SD röstade nej i tisdagens omröstning vill de markera att de inte är nöjda med dagens system.

– Vi tycker inte att det är rättvist och det kan bli mycket bättre. Men vi vill inte slopa det helt, utan tittar på andra lösningar, säger Clara Aranda (SD), ledamot i socialförsäkringsutskottet till Arbetet.

SD: Vissa grupper ska undantas

SD vill i första hand rikta fokus mot hur karensavdraget drabbar vissa utsatta yrken inom exempelvis vård och omsorg – och undanta dem från avdraget.

I de grupperna finns det en större risk att personal går till jobbet sjuk och smittar både kollegor och andra, menar Clara Aranda.

– Att däremot avskaffa det helt för alla skulle kosta väldigt mycket pengar och vi tror inte att det är den bästa lösningen, säger hon.

S: ”En straffavgift”

Majoritetens nej i omröstningen gjorde Socialdemokraternas Ida Karkiainen besviken.

– Vi hade fått signaler om att KD och SD var villiga att diskutera frågan. Då tyckte vi att det var rimligt att väcka den för att se om de menar allvar. Men det här visar att de kanske egentligen inte är så intresserade, trots allt, säger hon.

Enligt Ida Karkiainen har karensavdraget blivit mer orättvist de senaste åren, i takt med att arbetsmarknaden förändrats.

– Fler kan jobba på distans nu. Då drabbar det här de andra, hårt arbetande människorna som inte kan vara ifrån sitt jobb när de är sjuka. Det är en straffavgift på sjuklönen för de som inte kan jobba hemifrån.

Med tisdagens nej står det klart att karensavdraget blir kvar – men frågan är inte död.

Karens i fokus inför valrörelsen

Socialdemokraterna fortsätter att driva frågan som en av deras hetaste i valrörelsen. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill avskaffa avdraget.

Samtidigt arbetar Sverigedemokraterna nu på ett eget förslag, som de ska presentera i sin valplattform under våren.

– Det pågår en intern process där vi tittar på hur systemet kan bli bättre. Vill Socialdemokraterna se en förändring så är vi öppna för samtal, säger Clara Aranda (SD).

Ett besked som Ida Karkiainen (S) är försiktigt positiv till.

– Vi välkomnar att de tar fram ett sånt förslag, och kommer att titta seriöst på vad de kommer fram till.

Samtidigt betonar hon att SD:s modell, där vissa ska undantas, kan bli svår att genomföra i praktiken.

– Det jobbar flera olika yrkesgrupper på ett äldreboende till exempel. Ska då alla undantas eller bara vissa? Det skapar gränsdragningsproblem. Det blir mer rättvist om alla blir av med den här straffavgiften.