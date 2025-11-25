Man hamnade under dumper på golfbana – kritiskt skadad

Olyckan skedde på en golfbana i Österåker, norr om Stockholm, strax efter klockan åtta på tisdagsmorgonen.

Mannen jobbade med en dumper, en anläggningsmaskin med lastflak, när han på något sätt hamnade under den.

Fick hjälp av kollegor

Kollegor kom snabbt fram till mannen för att hjälpa honom, och utförde livräddande åtgärder innan ambulans kom och tog över.

Mannen blev allvarligt skadad och fördes i ambulans till sjukhus. Enligt polisen är hans tillstånd kritiskt.

– Det är en väldigt allvarlig händelse, säger polisens presstalesperson Daniel Wikdahl.

Film kan ge svar

Polisen har nu inlett en förundersökning om misstänkt arbetsmiljöbrott, vållande till kroppsskada. Ingen person har dock delgetts misstanke om brott.

Olycksplatsen på golfbanan är avspärrad för teknisk undersökning, vittnen förhörs och kameramaterial från platsen plockas in av polisen.

– Vi har delar av händelseförloppet på film, och kollar på det för att få reda på hur det här har gått till, säger Daniel Wikdahl.