Kan jag få sparken om jag kommer bakis till jobbet?

🤔 Får jag vara bakfull på jobbet?

Utgångspunkten är att du inte ska vara bakfull på jobbet – när du har ett arbetspass ska du vara i skick att arbeta. Arbetsgivaren kan dock inte kontrollera vad du gör på din fritid.

Så länge du inte är berusad och din arbetsförmåga inte är nedsatt eller du utgör en säkerhetsrisk har inte arbetsgivaren med ditt tillstånd att göra.

📐 Var går gränsen?

Det finns ingen skarp linje för om du är för bakfull för att jobba eller inte. Det beror på hur mycket du själv påverkas av att ha druckit dagen innan, var du jobbar, vad du jobbar med och i vilken utsträckning andra människor kan påverkas av konsekvenserna av din bakfylla.

Arbetar du med känsliga uppgifter som kräver att du är fokuserad – till exempel medicinering av andra människor – ställs det högre krav på dig än om du till exempel jobbar med att städa tomma lokaler.

⚖️ Kan jag bli straffad för att komma till jobbet bakfull?

De flesta arbetsplatser är alkohol- och drogfria och har policys som talar om vilka regler som gäller och hur arbetsgivaren ska agera vid misstanke om missbruk. Det finns inga generella regler som talar om när och hur arbetsgivare får varna en anställd, till exempel för att ha varit bakfull på jobbet.

Om någon uppträder på ett sådant sätt att personen kan göra stor skada, framför allt för andra människor eller egendom, finns större anledning för arbetsgivaren att ingripa. Den kan till och med vara skyldig att göra det.

Arbetsgivaren kan också behöva fundera över varför en anställd kommer till jobbet bakfull. Är det ett tecken på att personen mår dåligt eller finns det en missbruksproblematik i botten? Då måste arbetsgivaren erbjuda rehabilitering.

🥾 Kan jag få sparken om jag kommer bakfull till jobbet?

Det beror på. Om det är första gången det sker och du inte arbetar i en känslig verksamhet så kan arbetsgivaren som huvudregel inte ge dig sparken. Praxis är att du först får en varning om du misskött dig på jobbet, för att du ska kunna bättra dig.

Du kan dock bli uppsagd om misskötsamheten varit särskilt allvarlig, till exempel om din bakfylla lett till att andra skadats.

Alkoholmissbruk klassas som en sjukdom och arbetsgivare får inte säga upp någon på grund av sjukdom, utan måste först erbjuda rehabilitering.

Kan du dock inte utföra något arbete av betydelse hos arbetsgivaren kan det finnas skäl för uppsägning – men vägen dit är lång.

🙈 Vad ska jag göra om jag ändå druckit så pass mycket dagen innan att jag inte kan sköta mina arbetsuppgifter?

Du kan själv fundera över hur påverkad du är och om du kan utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Om din bakfylla utgör en fara för dig själv och andra ska du inte jobba, då bör du kontakta din chef.

Har du en missbruksproblematik kan du vända dig till din arbetsgivare och be om hjälp med att bli frisk.