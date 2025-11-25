Joanna bytte Försäkringskassan mot polisen

Antalet civilanställda inom Polisen har nästan dubblats på tio år. På polisen i Falun jobbar utredarna med att samla in bevis för att ta bedragarna till domstol. En som leder de här utredningarna är Joanna Rosenblad.

– Jag har aldrig söndagsångest. Jag går hit och känner att man får göra skillnad, säger hon.

Jobbar sida vid sida med utbildade poliser

Hon är en av många som nyligen tagit klivet från ett vanligt kontorsjobb till att jobba för polisen. De senaste tio åren har antalet civilanställda nästan dubblats och uppgår idag till omkring 16 000. Det kan vara allt ifrån fordonstekniker och fastighetsförvaltare till IT-forensiker och jurister.

På Joanna Rosenblads avdelning jobbar utbildade poliser och civilanställda med samma arbetsuppgifter och hon säger att flera andra utredare gjort en liknande resa som henne.

– Vi har folk som jobbat på Skatteverket, Kriminalvården, Statens servicecenter och banker, till exempel säger hon.

Många har högskoleutbildningar men inte alla. Vissa har till exempel börjat jobba på Polisens kontaktcenter där de svarat på icke-akuta ärenden från folk som har ringt 114 14. Därefter har de sökt sig vidare till en utredartjänst.

– Vi har några kollegor som kommit den vägen, säger Joanna.

Joanna Rosenblad upplever att det finns en stor öppenhet inom polisen att testa nya saker. Hon säger att hon älskar jobbet och ser framtiden inom polisen.

Civilanställda har ökat kraftigt

Bakgrunden till den explosionsartade ökningen av civilanställda är ett löfte S-regeringen gav 2017 om att öka antalet polisanställda med 10 000. När slutdatumet för målet nåddes visade granskningar att den allra största delen av de som anställts var civila och inte utbildade poliser. Något som fått kritik från bland annat stiftelsen Tryggare Sverige.

Joanna Rosenblad kan däremot se flera fördelar med att andelen civilanställda ökar. På hennes avdelning jobbar poliser och civila bredvid varandra med samma uppgifter. Det är ett komplext arbete där de ska hitta bevis och följa ekonomiska spår. Hon ser en stor fördel i att olika kompetenser kan komplettera varandra.

– Jag är till exempel utbildad att hantera stora mängder information och sammanställa det, och så har vi andra som till exempel är utbildade i ekonomi. Jag tänker att det är en jättefördel att alla har olika bakgrund, säger hon.

Civilanställda har sämre lön

Även om poliser och civila utredare jobbar med samma uppgifter på Joannas avdelning finns en sak som skiljer: Lönen. Regeringen har satsat på höjda löner för polisutbildade vilket gör att de andra halkat efter. Något som har kritiserats av fackförbunden Seko, ST och Saco-S. Även Joanna vill se en förändring.

– Vi gör ju samma jobb så jag tycker det är märkligt, säger hon.

Fakta: Civilanställda inom Polismyndigheten Polisen är Sveriges största myndighet och av de omkring 40 000 som jobbar där är omkring 16 000 personer inte polisutbildade. Omkring 3000 av de civilanställda jobbar som utredare. Exempel på jobb inom polisen som inte kräver polisutbildning : Serviceman, arrestantvakt, vapentekniker, utredare, ingenjör med AI-kompetens, kryptovalutaanalytiker. Källor: Regeringen, Fackförbundet ST, polisen.se Läs mer

Lämnade Försäkringskassan för polisen: ”Nästa nivå”

Joanna själv jobbade tidigare som tjänsteman på Försäkringskassan – ett jobb som spontant kanske låter som raka motsatsen till en hårdkokt polistillvaro. Men övergången var i själva verket naturlig.

På Försäkringskassan jobbade hon med att utreda om folk hade rätt till bidrag. Om de upptäckte att någon exempelvis myglat med VAB lämnades utredningen vidare till polisen som därefter använde materialet om de valde att starta en förundersökning.

Hon tänkte att det skulle vara väldigt spännande att byta sida och vara den som tog saken vidare. Så när en utredartjänst kom ut 2023 sökte hon.

– När jag erbjöds tjänsten var det verkligen nästa nivå, det var jättestort.

När hon började fick hon genomgå en internutbildning som hon läste samtidigt som hon kom i gång med jobbet. I våras gick hon ännu en utbildning till förundersökningsledare vilket innebär att hon nu arbetsleder andra utredare.

– Jag själv har valt att nischa mig mest mot bidragsbrott. Det är jag som samlar ihop allting och kollar om vi tror att det håller. Om det är någon idé att vi är redovisar ärendet till åklagaren.

Polisledningen förbjuder fotografering

Hon tycker att jobbet på många sätt liknar andra kontorsjobb inom myndigheter. Men det är svårt att få en bild av hur en vanlig jobbdag kan se ut.

När jag till exempel frågar om de har morgonmöten eller jobbar hemma ibland blir svaren svävande. De som jobbar inom polisen hanterar en hel del sekretessbelagda uppgifter, och Joanna säger att det är svårt att veta vad hon får säga, och undviker då att svara.

Normalt vid ett arbetsplatsreportage följer vi med för att skildra olika delar av arbetsdagen. Vi besöker relativt ofta skyddsobjekt, som exempelvis försvarsanläggningar. Det går bra så länge vi säkerställer att ingenting känsligt fångas på bilderna som publiceras i tidningen.

Men ansvariga chefer på Polisen i Falun valde att förbjuda all fotografering innanför polishusets dörrar. Vi får inte ens ta bilder i det kala konferensrummet vid entréplan där vi träffas.

”Jag hoppas det kommer fler civila”

Joanna Rosenblad pratar däremot gärna om framtiden. Hon berättar att en av de saker hon tycker är positivt med att jobba för Polisen är att hon upplever att det finns en stor öppenhet att testa nya saker. Hon säger att hon älskar jobbet och ser framtiden inom polisen.

– Jag hoppas det kommer fler civila, för jag tror vi behövs allihop. Både fler poliser och civila, säger hon.