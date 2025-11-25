Göra lumpen – en rejäl förlustaffär: ”Det är orättvist”

I år ryckte omkring 8 000 unga in i lumpen, men få av dem hade nog koll på vilken förlustaffär det var.

Enligt en färsk undersökning från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, får nämligen året i lumpen tuffa konsekvenser för hela livet.

I snitt förlorar den som gjort värnplikt över 553 000 kronor jämfört med jämnåriga ungdomar som går direkt ut i arbetslivet efter gymnasiet.

FOI: Halkar efter hela livet

På grund av en låg ersättning under värnpliktsåret och att man kommer senare in på arbetsmarknaden får man en lägre total inkomst över livet – och en sämre pension.

”Det är inte bara det året man gör värnplikt som påverkar, utan även att alla framtida inkomster skjuts upp. Man halkar efter ekonomiskt under hela livet”, säger FOI-forskaren Peter Bäckström i ett pressmeddelande.

Av förlusten är drygt 516 000 kronor ren arbetsinkomst under livet som du aldrig får.

Resten handlar om pension – som tidigare värnpliktig kan du vänta dig ungefär 200 kronor mindre i månaden som pensionär.

– Jag tycker att det är undermåligt, för man går back. Priserna har blivit högre och ersättningen motsvarar inte de faktiska kostnader som man har, säger Alice Westerlund, 20, som gjorde lumpen fram till maj i år.

Nu representerar hon andra värnpliktiga som ordförande för Pliktrådet, och vill lyfta pengafrågan.

I dag får man 146 kronor per dag under värnplikten – en summa som inte räcker på långa vägar, anser hon.

– Det är orättvist.

Kräver höjd ersättning

När man jämför sig med andra i samma ålder som jobbar så blir det tydligt att man har det tuffare ekonomiskt, säger hon.

– Man åker ju hem på permission och då träffar man jämnåriga kamrater som tjänar en lön som de klarar sig på, och för en själv är det inte samma. Det är orättvist.

Enligt rapporten från FOI skulle dagersättningen behöva dubbleras – från dagens 146 kronor till runt 290 kronor per dag – för att kompensera fullt ut.

Kritiserar regeringen

En statlig utredning föreslog i somras att dagersättningen för värnpliktiga ska höjas till 290 kronor.

När regeringen i höstas tog beslut om en höjning, landade de ändå på 200 kronor. Det tycker Alice Westerlund är för lite.

– Vi står inte bakom det här beslutet och tycker inte att de prioriterar individer som går igenom det här och tjänar sitt land och staten.

År 2032 skulle kostnaden för utredningens förslag bli runt en miljard. Men Westerlund tycker att staten har råd.

– Man har ju lagt en generellt större budget för försvaret, så det här är genomförbart.