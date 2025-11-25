Förvirring kring nya asbestkravet – vilka är det som ska utbildas?

0:00 0:00 –15 +30 Här kan du höra en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Artikeln i korthet Gränsvärdet för asbest i luften sänks kraftigt från 0,1 till 0,01 fiber per kubikmeter. Nya regler som träder i kraft den 19 december ställer också högre krav på utbildning för de som kan komma i kontakt med asbest.

Det råder dock förvirring över vem som egentligen behöver utbildning, vilket väcker oro hos branschföreträdare och LO. Många är kritiska mot de vagt formulerade riktlinjerna från Arbetsmiljöverket, som lämnar för stort tolkningsutrymme för arbetsgivare.

Arbetsmiljöverket planerar att släppa stödjande material för att göra utbildningskraven tydligare, men trots att de nya reglerna börjar gälla snart anser LO:s utredare att mycket fortfarande inte är på plats. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Gränsvärdet för asbest i luften sänks från 0,1 till 0,01 fiber per kubikmeter för att skydda arbetstagarna bättre. Enligt de nya föreskrifterna om asbest, som börjar gälla den 19 december, utökas kravet på utbildning.

Även de som inte arbetar med asbestsanering, men som sannolikt riskerar att bli exponerade, måste gå en allmän utbildning med kunskapsprov.

Ur föreskrifterna om allmän utbildning: 14 § Arbetsgivaren ska se till att den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material inom forskning, utveckling eller analys enligt 5 § och bearbetning och behandling enligt 6 § har genomgått utbildning om asbest och att kunskaperna uppdateras när det behövs. Utöver sådan verksamhet som avses i 5–7 §§ ska arbetsgivaren även se till att de arbetstagare som inte ska arbeta med asbest eller asbesthaltiga material men som utför ett arbete där arbetstagaren exponeras eller sannolikt kommer att exponeras för asbesthaltigt damm har genomgått utbildning om asbest och att kunskaperna uppdateras när det behövs.”

(AFS: 2025: 6) Läs mer

”Blir jättesvårt att förstå hur skrivningarna ska läsas”

Med några veckor kvar tills de nya reglerna börjar gälla är förvirringen stor från flera håll:

Vilka menar Arbetsmiljöverket egentligen ska utbildas?

Asbest förbjöds i Sverige 1982, men kan finnas i fastigheterna som byggdes innan dess. Alla som arbetar i dem riskerar att utsättas.

— Vi förstår Arbetsmiljöverkets vilja att formulera sig brett för att täcka in alla typer av risker, men för oss blir det jättesvårt att förstå hur skrivningarna ska läsas. Det lämnas ett stort tolkningsutrymme, säger Kim Torstensson, kanslichef på Saneringsföretagens Riksförbund.

Kim Torstensson, Saneringsföretagens Riksförbund.

Hos landets saneringsföretag jobbar både asbestsanerare och dem som sanerar annat.

Den sistnämnda gruppen kan ändå stöta på asbest, precis som många andra yrkesgrupper, exempelvis städare, VVS:are, elektriker, snickare och fastighetsskötare.

”En risk att använda ord som ”sannolikt”

Pontus Andersson, platschef på saneringsföretaget Ocab i Sundsvall, tycker också att de nya formuleringarna öppnar för många egna tolkningar.

— En risk med att använda ord som ”sannolikt” är att man som arbetsgivare underlåter sig att göra utbildningen för att man tolkar ”sannolikheten” som låg för att de anställda kommer bli utsatta för asbest. Vem ska avgöra sannolikheten? undrar han.

”Vissa riskerar att inte få utbildning”

LO är positivt till att fler ska utbildas om det farliga dammet. Men även Carola Löfstrand, utredare på LO, ser en risk för att vissa grupper inte får utbildningen de har rätt till.

— Yrkesgrupper som fastighetsskötare, fastighetstekniker och städare ska så klart utbildas. Men så länge deras arbetsuppgifter inte står uppsatta på någon exempellista, i en bilaga eller i allmänna råd är risken att mindre nogräknade arbetsgivare inte prioriterar resurser för att skicka dem på utbildning.

Carola Löfstrand, utredare på LO.

Hon kan förstå om Arbetsmiljöverket inte specificerar med yrkestitlar för att de kan ändras över tid och för att inga berörda yrkesgrupper ska missas.

I Sverige finns även en tradition av att branschorganisationerna tolkar lagstiftningen och tar fram egna kvalitetssäkrade lösningar.

— Men det förtar inte att vi idag har behov av att få en tydlighet från den berörda myndigheten. Det hade varit bra med en tydlig vägledning eller allmänna råd som sedan kan revideras, säger Carola Löfstrand.

Arbetsmiljöverket ska publicera material

LO hade även önskat mer tydlighet om utbildningarnas djup, längd och tidsåtgång.

”Arbetsmiljöverket kommer att publicera stödjande material runt dessa frågeställningar på websidorna om asbest”, skriver Gustaf Bäck, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, i ett mejl.

— De nya föreskrifterna börjar gälla den 19 december, men det känns som att mycket ännu inte är på plats, säger Carola Löfstrand.