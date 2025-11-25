Artikeln i korthet Mattias Holmqvist dog i en arbetsplatsolycka på Fazers bageri i Umeå i april 2023. Olyckan har tagit 31 månader att utreda. Trots att målet är att allvarliga händelser som dödsolyckor, ska utredas inom 18 månader.

Åklagare Christer B Jarlås beklagar att det inte gick att väcka åtal för arbetsmiljöbrott på grund av att avgörande vittnesuppgifter inte längre bedöms som trovärdiga, trots ett tidigare gott utredningsläge.

Mattias pappa Anders Holmqvist har förlikat sig med tanken på att det som hände var en olycka, även om möjligheten till överklagande fortfarande finns. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Polis, Åklagarmyndigheten och Arbetsmiljöverket har som mål att allvarliga händelser som dödsolyckor, ska utredas inom 18 månader.

När det handlar om Mattias, som dog när en tippbulkslastbil välte över honom i april 2023, har det tagit 31 månader, nästan dubbelt så lång tid.

Mattias pappa, Anders Holmqvist, beskriver den långa väntan som frustrerande.

– Det är svårt att gå vidare i livet när man inte får veta vad som har hänt.

”Vi får försöka förlika oss med att det som hände var en olycka”, säger Anders Holmqvist.

”Vittnesuppgifter föll bort”

Åklagare Christer B Jarlås, som utrett ärendet, beklagar att han inte kunnat väcka åtal för arbetsmiljöbrott.

– Jag var helt säker på att det här skulle gå till domstol. Vi hade ett mycket gott utredningsläge länge. Nu har det framkommit information som gjort att avgörande vittnesuppgifter inte längre kan bedömas som trovärdiga. Det är mycket olyckligt, alltihop.

Vad är det för vittnesuppgifter?

– Vi har uträkningar som visar att lossningsplatsen för den här tippbulkslastbilen lutade. Vi hade också vittnesuppgifter som handlade om tidigare incidenter. Tillsammans hade det räckt. Nu föll vittnesuppgifterna bort och då kan vi inte väcka åtal.

2,5 års väntan över

Christer B Jarlås vill inte närmare gå in på varför vittnet plötsligt inte ansågs vara tillförlitligt. I stället säger han:

– Vi hade lagt ner det här ärendet för länge sedan om vi inte hade trott att vi kunnat ta det till domstol.

För Anders Holmqvists del är 2,5 års väntan över.

Även om han kanske aldrig kommer att få svar på hur det egentligen gick till när Mattias dog.

– Jag hade trott att det skulle bli en företagsbot, men nu är det som det är. Visst, möjligheten att överklaga finns alltid. Men just nu finns inte så mycket mer att säga. Vi får försöka förlika oss med att det som hände var en olycka, säger han.