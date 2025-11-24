Kommunen riktar hård kritik mot cheferna och konstaterar att de inte tagit sitt ansvar.

– Jag är frustrerad. Det har inte vidtagits åtgärder, inte dokumenterats och inte skett uppföljningar. Hade man tagit tag i problemen hade man besparat många människor lidande, säger Uddevallas kommundirektör Malin Krantz.

Beskedet kom på måndagen som en direkt följd av att den externa granskningen av nattpatrullen nu är klar.

Visar år av problem

I granskningsrapporten beskrivs flera år av arbetsmiljöproblem, konflikter och svagt ledarskap.

Redan 2020 togs stora brister i arbetsgruppen upp – att det fanns informella ledare, att medarbetare kränktes och att brukare utsattes för oacceptabla beteenden av anställda.

Men problemen fick fortsätta, enligt granskningen.

Varningssignaler stoppades

Något som Malin Krantz säger beror på att avdelningschefer i organisationen inte agerat, trots att andra medarbetare larmat.

– Problemen har lyfts av enhetschefer, men sen har det tagit slut vid avdelningschef.

Förtroendet är förbrukat för de två avdelningscheferna som pekas ut – och de får därför sluta, berättar Malin Krantz.

Den ena har kommit överens med kommunen om att avsluta sin anställning, medan den andra är avstängd och har varslats om uppsägning.

Hade knark på jobbet

Arbetet har tidigare rapporterat om de allvarliga missförhållanden som avslöjades i nattpatrullen under hösten: brukare som lämnats utan hjälp, personal som sovit på arbetstid, timslånga pauser och narkotika på arbetsplatsen.

Efter avslöjandet stängdes först hela nattpatrullen av – och sedan dess har sex personer i arbetsgruppen slutat. Flera är fortfarande avstängda medan det utreds om de får behålla sina jobb.

Höjer kompetenskraven

Efter beslutet att även de två cheferna får sluta går kommunen vidare med fler åtgärder – med sikte på att liknande skandaler i hemtjänsten inte ska kunna hända igen.

– Vi kommer inte att släppa detta förrän alla delar är genomförda, säger Malin Krantz.

Bland annat har kommunen höjt kraven på de som anställs i nattpatrullen – numera måste alla ha en undersköterskeutbildning.

Skarpare kontroller

När det larmas om problem ska en “fyra ögon-princip” användas. Genom att minst två personer alltid tar del av rapporter om avvikelser ska det bli svårare att ignorera larm och hindra dem från att tas vidare, säger Malin Krantz.

– Om chefer inte tar sitt ansvar så måste vi hjälpa dem att ta sitt ansvar.

Vad har du själv haft för ansvar, som högsta chef i organisationen?

– Det är svårt att agera utifrån någon som man inte vet något om. Jag kan inte se att jag kunnat agera annorlunda utifrån den information jag hade. Men nu säkerställer vi att bristerna åtgärdas.