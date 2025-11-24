Toppenvecka för välfärdsföretag – skitvecka för svenska skattebetalare

De senaste veckorna har varit prövande för team vinster i välfärden. Skandal på skandal har uppdagats i olika medier.

Målet: Gratis pengar. Utförarna: välfärdsentreprenörer. Metoderna: minst sagt kreativa.

Stängdes ner – hittade nya kryphål

I Dagens ETC kan vi läsa om ett par som förfinat konsten att tjäna pengar på utsatta barn. Trots omfattande dokumenterade brister omsatte deras bolag 63 miljoner förra året genom fiffel. Hur då?

Jo, anställda registreras som familjehem och skriver sig i någon av parets fastigheter. På så vis slipper de ansöka om tillstånd hos Ivo, som redan stängt ner dem.

Utöver våld, hot och inlåsning anställde man även en dömd pedofil att arbeta med barnen. Och med tanke på att det kan röra sig om ersättningar på flera hundratusen kronor per barn är det inte så konstigt att skamlösa entreprenörer är angelägna att hitta kryphål.

Islamister driver skolor

På Attendos ungdomsboenden har löner betalats ut på svart på Swish, rapporterar Kommunalarbetaren. Den anställda som larmade fick först ett tack, men fick senare sluta. Chefen som fuskat fick jobba kvar.

Och i Expressen har det avslöjats hur islamister drivit friskolor på flera platser i Sverige. Skolorna har stängts ner – men kopplingarna mellan dem har varit otydliga. Tills nu.

Som om inte det vore nog så användes skolorna för att sprida extremism. Bland de anställda fanns IS-återvändare och i ledningen personer med kopplingar till våldsbejakande rörelser.

Nu har de lämnat landet med fickorna fulla av skattepengar. Bakom sig lämnar de obetalda fakturor på undermåliga skolor – trots att över en miljard har betalats ut i skolpeng.

Systematiskt fusk på Kry

Och som kronan på verket har Region Sörmland granskat sina utbetalningar till nätläkare. 60 procent av de fakturerade ”besöken” saknar faktureringsgrund. Kry och Doktor.se blir alltså återbetalningsskyldiga för mer än hälften av sina ”besök”.

I regionens rapport talas det om bristande triagering, det vill säga att prioritera patienter efter vårdbehov. De digitala vårdjättarna har inte heller följt kravet på att endast kvalificerad vård ersätts.

Samma faktureringsfusk uppdagades i Malmö under Kry-flagg i våras.

Saknas politisk vilja

Vad är det som pågår egentligen? Vår gemensamt finansierade välfärd fungerar alltså som en kassako för människofientliga entreprenörer. Hur hamnade vi här?

Frågan kräver spaltmeter att svara på. En mer angelägen fråga är varför vi inte åtgärdat det.

Det enkla svaret är att det saknas politisk vilja. Vi har en högermajoritet i riksdagen och den mest högerextrema och marknadslojala regeringen någonsin. De gillar inte varken offentligt ägda eller offentligt finansierade verksamheter.

Kontroll och böter räcker inte

Hybridlösningen som vuxit fram, där välfärdsföretag vinner som företag – men vi betalar och förlorar gemensamt är dock usel. Den gynnar få och kostar resten betydligt mer än den smakar.

Framför allt lockar den till sig skitföretag och skitföretagare som ser chansen att tjäna stora pengar. Näringsförbud, böter, indragna tillstånd. Ingenting verkar ju hjälpa.

De kreativa fuskarna hittar bara nya genvägar, nya verksamheter och nya metoder för att mjölka skattemedel. Arbetsgivare inom välfärdsföretagen försöker desperat hitta förklaringar. Hur viktig valfriheten är, vilka goda verksamheter som också drivs, vilken bra drivkraft vinst ändå är.

Valfrihet är en dålig snuttefilt

Hela idén bygger på att man har ett val. Men för många människor finns inga val. Det kan saknas offentliga alternativ i stadsdelen där man bor eller att vårdcentralens tider är slut och sjukvårdsupplysningen i stället hänvisar till Kry.

Vill det sig riktigt illa finns inga alternativ alls.

Men i Sverige vill folk ha god vård och välfärd, något som försvårar den totala privatiseringen. Bristerna allt fler upplever tappar allt fler tron på att det faktiskt går att lösa detta gemensamt. Den dåligt fungerande valfriheten blir en slags snuttefilt när vården eller skolan brister.

Låt oss därför hoppas att ”lite svinn får man räkna med”-attitydens dagar är räknade. Det råder inga som helst tvivel om att systemet korrumperar och kostar. Allra mest för de unga, de gamla, de sjuka och de utsatta. Kanske är det just därför högern skiter i vilket.