Så funkar praktikstoppet i julhandeln 

Under julhandeln finns ett stort arbetskraftsbehov i handeln.

För att undvika att praktikanter tränger undan ordinarie personal råder det därför ett generellt praktikstopp.

Det innebär att butiker inte ska ta emot praktikanter 24 november 2025 till 4 januari 2026.

Överenskommelse mellan facket och Arbetsförmedlingen

Stoppet har funnits under lång tid och kan variera lite i datum.

Det bygger på en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och facket.

Praktikstoppet gäller också en period under sommaren, mellan den 2 juni och 17 augusti under 2026.

Praktikstoppet gäller endast för praktik. Subventionerade anställningar som lönebidrag, anställningsstöd, instegsjobb eller liknande omfattas inte.

APL är undantaget

Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Det kan exempelvis handla om praktik kombinerad med utbildning där det finns en särskild överenskommelse med fackklubben på arbetsplatsen.

APL (arbetsplatsförlagt lärande), som gymnasieelever på t ex Försäljnings- och serviceprogrammet gör, brukar inte omfattas av stoppet.

Även särskilda projekt med till exempel funktionsnedsatta kan tillåtas.

Källa: Elin Röder, teamledare på Handels fackliga rådgivning.