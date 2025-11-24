Måste jag jobba sent under inventeringen?

❔ Kan chefen beordra obligatorisk inventering?

Plötsligt har chefen lagt in obligatorisk inventering på schemat. Från tidig morgon tills ”vi är klara”, vilket kan bli sent på kvällen. Är det verkligen ok?

❕ Nej, man kan inte ändra schemat hur som helst!

Nej. Av flera anledningar:

För det första kan arbetsgivaren inte slänga in schemaändringar hur som helst. En inventering är en återkommande händelse i verksamheten och ska schemaläggas minst en månad i förväg som allt annat.

För det andra kan man inte kräva att anställda ska jobba ”tills vi är klara”. Det ska i så fall vara frivilligt att stanna kvar längre än vad man är schemalagd.

För det tredje – att kräva att alla jobbar sent kan också innebära att arbetsgivaren bryter mot lagen om 11 timmars dygnsvila för de anställda som ska jobba tidigt dagen efter.

Källa: Elin Röder, teamledare på Handels fackliga rådgivning.