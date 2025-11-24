Har du koll på vilken ersättning du ska ha om du jobbar mer än timmarna på kontraktet?

Vet du vilken rätt du har att få fler timmar om du jobbar ofrivillig deltid, eller vilka arbetsmiljörisker som finns på din salong?

I vår ska fler svara ja på frågorna. Då ska Handels dra igång medlemsutbildningar som är speciellt framtagna för frisörer.

– Jag tycker det är bra. Det känns som om det är himla mycket man inte har riktig koll på, säger Tildelin Engström Johansson, frisör i Skara.

Hon tog studenten i våras och har bara jobbat som frisör i ett halvår. Även hennes kollega Linda Masri vill lära sig mer. Hon tog studenten våren innan och har jobbat i ett drygt år.

– När man är ny i arbetslivet är det lätt att bli lurad. Man vet inte hur det ska vara, säger hon.

Facklig frukost på salonger

Men även många som jobbat längre behöver få bättre koll på vilka regler som gäller.

Annars är det svårt att kräva det man har rätt till, konstaterar Erica Lindqvist, frisör och ordförande för Handels avdelning i Luleå.

– Vi behöver bli fler som bevakar våra avtal så att de följs, säger hon.

Erica Lindqvist är med och utformar medlemsutbildningen för frisörer. Tanken är att den ska motsvara två heldagar.

En dag ska handla om reglerna i avtalet och en dag om arbetsmiljö, men utbildningen ska kunna delas upp i flera kortare pass.

– Vi hoppas på att få komma ut och hålla till exempel frukostmöten ute på salongerna. Många frisörer har svårt att komma ifrån för att gå en utbildning en hel dag så det kan bli ett sätt att nå fler.

De som vill delta i utbildningen kan söka ledigt för att göra det och deltagarna får ekonomisk ersättning från facket.

Fler får ersättning för extra tid nästa år

Men hur var det då med frågorna i början av artikeln?

Jo, som heltidsanställd har du rätt till övertidsersättning.

Om du jobbar deltid får du betalt för de extra timmarna, men inte någon extra ersättning- I april införs dock mertidsersättning för deltidare som jobbar extra.

Och enligt frisöravtalet ska din arbetsgivare erbjuda dig som deltidare fler timmar på kontraktet (om du vill ha det), innan någon ny anställs på salongen.

Vilka arbetsmiljörisker som finns ska din arbetsgivare ha koll på och informera dig om.